Truck Accident : दिल्ली-मुंबई ‘एक्स्प्रेस-वे’वर पुलावरून ट्रक कोसळला; जळगावचे दोन तरुण ठार

जळगाव - शहरातील रहिवासी तथा ट्रकचालक व सहचालक सवाई माधोपूर येथे अपघातात ठार झाले. ही घटना सोमवारी (ता. १५) पहाटे घडली. धावता ट्रक पुलावरून खाली कोसळला. त्यात चालक जागीच ठार झाला, तर सहचालकाचा उपचार सुरू असताना बुधवारी (ता. १७) मृत्यू झाला. मृत दोघे तरुण जळगाव शहरातील आहेत. .जळगाव शहरातील अल्ताफ शेठ यांचा ट्रक घेऊन चालक अश्फाक आरीफ शेख (वय-३०, रा. फातमानगर जळगाव) व क्लीनर राज्यस्थान राज्यातील कोटा जिल्ह्यात मिरची आणण्यासाठी गेले होते. ट्रक भरल्यानंतर दोघेही कोटा येथून जळगावकडे निघाले. सवाई माधोपूर जिल्ह्यात चौथ का बडा (भगवानगड) लोकपुरा अंडरपास या उड्डाणपुलावरून ट्रक मालासह खाली कोसळला..पहाटे झालेल्या अपघातात चालक अश्फाक आरीफ शेख जागीच ठार झाले, तर क्लीनर आयान तनवीर पिंजारी (वय-१९, उस्मानीया पार्क, एव्ही कॉलनी, जळगाव) गंभीर जखमी झाला. अपघात होताच प्रचंड मोठा आवाज झाल्याने परिसरातील रहिवाशांनी मदतीला धाव घेतली.भगवानगड पोलिस व नागरिकांच्या मदतीने रुग्णवाहिकेतून जखमी व मृताला सवाई माधोपूर जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. उपचार सुरू होण्यापूर्वी आयान पिंजारी याचा मृत्यू झाला..वडिलांनंतर मुलाचाही मृत्यूमृत चालक अश्फाक शेख यांचे वडील आरीफ शेख यांचा पाच महिन्यांपूर्वी अकाली मृत्यू झाला असून, कुटुंबाची जबाबदारी अश्फाक व त्याच्या मोठ्या भावावर होती. अश्फाक यांच्या मागे पत्नी, दीड वर्षाची मुलगी, आई आणि दोन भाऊ असा परिवार आहे. एकत्र कुटुंब फातिमानगर एमआयडीसीत वास्तव्यास आहे..कुटुंबीयांची अवस्था बिकटमृत आयान पिंजारी याच्या वडिलांचे लहानपणीच निधन झाले आहे. त्याच्या मागे विधवा आई आणि दिव्यांग लहान भाऊ असा परिवार आहे..दोघांची सोबत अंत्ययात्राजळगाव येथून नातेवाईक आणि कुटुंबीय तेथे पोहोचले. दोघांचे मृतदेह बुधवारी (ता. १७) सकाळी सहाला जळगावात दाखल झाले. साडेसातला दोघांवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. काही वर्षांपासून आयान व अश्फाक दोघेही कामावर एकत्र जात असतं. दोघांच्या एकत्र अंत्ययात्रा पाहून अनेकांचे डोळे पाणावले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.