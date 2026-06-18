जळगाव

Truck Accident : दिल्ली-मुंबई ‘एक्स्प्रेस-वे’वर पुलावरून ट्रक कोसळला; जळगावचे दोन तरुण ठार

धावता ट्रक पुलावरून खाली कोसळला. त्यात चालक जागीच ठार झाला, तर सहचालकाचा उपचार सुरू असताना मृत्यू झाला.
Truck Accident

Truck Accident

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सकाळ वृत्तसेवा
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जळगाव - शहरातील रहिवासी तथा ट्रकचालक व सहचालक सवाई माधोपूर येथे अपघातात ठार झाले. ही घटना सोमवारी (ता. १५) पहाटे घडली. धावता ट्रक पुलावरून खाली कोसळला. त्यात चालक जागीच ठार झाला, तर सहचालकाचा उपचार सुरू असताना बुधवारी (ता. १७) मृत्यू झाला. मृत दोघे तरुण जळगाव शहरातील आहेत.

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