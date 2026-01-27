जळगाव

मी दोघींना विहिरीत ढकललं, तरुणाने गावकऱ्यांना स्वत:च सांगितलं; १५ वर्षीय मुलींचा बुडून मृत्यू, जळगाव हादरलं

Sakri Crime News : जळगावात भुसावळ तालुक्यातील साक्री इथं नववीत शिकणाऱ्या दोन मुलींना माथेफिरू तरुणाने विहिरीत ढकल्याची घटना घडलीय. यात दोन्ही मुलींचा बुडून मृत्यू झाला असून तरुणाला पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय.
सूरज यादव
Jalgaon Youth Admits Killing Two Minor Girls भुसावळ तालुक्यातील साक्री इथं नववीत शिकणाऱ्या १५ वर्षांच्या दोन मुलींना माथेफिरूने विहिरीत ढकलून दिल्याच्या घटनेनं खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी माथेफिरू तरुणाला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. तर दोन्ही मुलींचा विहिरीत बुडून मृत्यू झाला आहे. मुलींचे मृतदेह विहिरीतून बाहेर काढण्यात आले आहेत. मात्र जोपर्यंत आरोपीला कठोर शिक्षा होणार नाही आणि आम्हाला न्याय मिळणार नाही तोपर्यंत मृतदेह उचलू देणार नाही अशी भूमिका गावकऱ्यांनी घेतलीय.

