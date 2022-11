By

चोपडा (जि. जळगाव) : तालुक्यातील सत्रासेन गावाजवळ शस्त्र खरेदी करून चोपड्याकडे येत असताना कारमधील भोरटेक (ता. शिरपूर) येथील दोघांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. या प्रकरणी चोपडा ग्रामीण पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Two from Shirpur arrested with Gavthi pistol Jalgaon Crime News)

सत्रासेन (ता. चोपडा) गावाजवळील फाट्याजवळ स्विफ्ट डिझायर कारमधील (एमएच ४६-१४३०) संशयित विनापरवाना शस्त्र खरेदी करून विक्री करण्याच्या उद्देशाने येत होते. त्याच वेळी पोलिसांना मिळलेल्या गुप्त माहितीनुसार संशयित असलेले छगन किसन कोळी (वय ७२) व ज्ञानेश्वर मोहन शिरसाठ (वय ४०, रा. भोरटेक, ता. शिरपूर) या दोघांच्या ताब्यातून २५ हजार रुपये किमतीची गावठी बनावटीची स्टीलचे पिस्तूल व तीन लाख रुपये किमतीची कार असा ३ लाख २५ हजार रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. पोलिसांनी संशयित व पिस्तूल ताब्यात घेऊन चोपडा ग्रामीण पोलिसात गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिस कर्मचारी शिवाजी बाविस्कर तपास करीत आहेत.

