Unseasonal Rain Crop Damage : वादळी पावसामुळे जिल्ह्यातील 312 हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान

Jalgaon News : जिल्ह्यात गुरुवारी (ता. २७) झालेल्या वादळी पावसामुळे ३१२ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले. यात केळी पिकाला सर्वाधिक फटका बसला असून, ३६१ शेतकरी बाधीत झाले आहेत. (Unseasonal Rain Crop Damage Damage of 312 hectares area in the district due to stormy rains jalgaon news)

जिल्ह्यात आसमानी संकटांची मालिका सुरूच आहे. उन्हाळ्यात वादळी वाऱ्यासह अवकाळी पावसाने थैमान घातले आहे. जळगाव जिल्ह्यात गुरुवारी जोरदार वादळी पाऊस झाला. या पावसामुळे अनेकांचे संसार उघड्यावर आले. पिकांचेही मोठे नुकसान झाले.

जिल्हा कृषी विभागातर्फे नुकसानीचा प्राथमिक अंदाज जाहीर करण्यात आला आहे. यात भुसावळ, यावल, चोपडा तालुक्यात पिके अक्षरशः उद्धवस्त झाली आहेत. या तिन्ही तालुक्यांत ३१२ हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे.

२२५ हेक्टरवरील केळीचे नुकसान झाले आहे, तर मका, ज्वारी, बाजरी कांदा या पिकांचेही नुकसान झाले. तीन तालुक्यांतील २६ गावांमधील ३६१ शेतकरी या नुकसानीमुळे बाधित झाले आहेत. जिल्हा कृषी विभागातर्फे पंचनामे केले जात असून, अंतिम अहवाल लवकरच प्राप्त होणार आहे.