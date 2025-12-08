Jalgaon Crime : पत्नीच्या गळ्यावर कुऱ्हाडीने वार करून पतीने केला पत्नीचा खून; उटी बुद्रुक येथील घटना; आरोपीस ९ डिसेंबर पर्यंत पोलीस कोठडी!

जळगाव जामोद : पत्नीने वारंवार अपमान केल्यामुळे पतीने चिडून जाऊन गाढ झोपेत असलेल्या पत्नीच्या मानेवर कुऱ्हाडीने घाव घालून खून केल्याची चित्त थरारक घटना ता. ७ डिसेंबर रोजी तालुक्यातील उटी बुद्रुक येथे मध्यरात्री घडली. पोलिसांनी आरोपीस अटक केली असून त्यास ९ डिसेंबर पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार तालुक्यातील उटी बुद्रुक येथील रहिवासी आरोपी पवन गजानन धुंदाळे (२८) याचे दोन वर्षांपूर्वी लग्न झाले होते. दरम्यान त्याची पत्नी लक्ष्मी धुंदाळे ही वारंवार अपमान करून तुम्ही काही कामाचे नाही, कोठेतरी जाऊन मरा असे म्हणून हिणवत होती. दरम्यान ७ डिसेंबर रोजी सुधा तिने पवन याचा अपमान केला. याची चिड आल्याने पवन याने मध्यरात्री गाढ झोपेत असलेल्या पत्नीच्या मानेवर पाठीमागून धारधार कुऱ्हाडीचे घाव घालून तिचा खुन केला. घटनेची माहीती मृतक लक्ष्मीचे सासरे गजानन धुंदाळे यांनी गावचे पोलीस पाटील यांना दिली. .Beed Crime : लग्नानंतर दागिने घेऊन नवरीसह करवली पळाली! फसवणुकीचा गुन्हा दाखल.त्यानंतर जळगाव जामोद पोलिस स्टेशनचे ठाणेदार नितीन पाटील, पीएसआय अमोल पंडित, पीएसआय नागेश खाडे, हेडकॉन्स्टेबल गजानन मानकर यांनी घटनास्थळी जाऊन पंचनामा करून आरोपी पवन धुंदाळे यास रात्रीच अटक केली. याप्रकरणी पोलीस पाटील संदीप गटमने यांच्या तक्रारीवरून आरोपी पवन धुंदाळे याचे विरोधात अप क्र ५८०/२०२५ कलम १०३(१) भारतीय न्यायसंहितेनुसार खुनाचा गुन्हा केला आला आहे. आरोपीस आज न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने ९ डिसेंबर पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे .घटनेचा पुढील तपास ठाणेदार नितीन पाटील यांचे मार्गदर्शनाखाली महिला पीएसआय स्नेहा शेंडगे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.