Jalgaon News : वरणगाव रस्त्यावरील बायोडिझेल केंद्र ‘सील; जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने पुरवठा विभागाची कारवाई

Jalgaon News : भुसावळ- वरणगाव रस्त्यावरील ‘चाहेल ढाबा’वर सुरू असलेले बायोडिझेल विक्री केंद्र पुरवठा विभागाने सील केले आहे.

जिल्ह्याच्या हेल्पलाइनवर मिळालेल्या तक्रारीवरून जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांच्या आदेशावरून तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागाने शुक्रवारी (ता. ३०) ही कारवाई केली.(Varangaon Road Biodiesel Center Seal Action of Supply Department by order of Collector Jalgaon Crime News)

या ठिकाणी अधिकाऱ्यांनी तपासणी केली असता एक नोझल मशीन, टाकीमध्ये साडेपाच हजार लिटर बायोडिझेल आढळून आले.

त्याचे नमुने घेण्यात येऊन सर्व मशिनरी व पंप सील करण्यात आले आहे. या आधी कारवाईसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अहवाल पाठविण्यात येत होता.

मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे सर्व अधिकार प्रांताधिकाऱ्यांना दिल्यामुळे या कारवाईचा प्रांत अधिकारी जितेंद्र पाटील यांच्याकडे अहवाल पाठविण्यात आल्याचे पुरवठा अधिकारी अतुल नागरगोजे यांनी सांगितले.