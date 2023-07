Jalgaon News : महिलेला 42 व्या वर्षी मिळाले मातृत्व; GMC ची कामगिरी

Jalgaon News : जामनेर येथील महिलेला ४२ व्या वर्षी मातृत्व मिळवून देण्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या (जीएमसी) स्त्रीरोग व प्रसूतीशास्त्र विभागाच्या पथकाला यश आले आहे.

या महिलेची सिझेरियनची शस्त्रक्रिया होऊन तिने सुदृढ बाळाला जन्म दिला आहे. यशस्वी उपचारानंतर या महिलेला अधिष्ठाता डॉ. गिरीश ठाकूर यांच्या हस्ते रुग्णालयातर्फे निरोप देण्यात आला.(woman got motherhood at age of 42 Performance of GMC Success in stabilizing health jalgaon news)

जामनेर येथील मुक्ताबाई राजू चौधरी यांचा रक्तदाब वाढल्यामुळे त्यांना जामनेर ग्रामीण रुग्णालयातून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात संदर्भित करण्यात आले.

त्या गरोदरही होत्या. जळगावच्या रुग्णालयात आल्यावर स्त्रीरोग व प्रसूतीशास्त्र विभागाच्या डॉक्टरांनी त्यांची तपासणी केली असता त्यांचा रक्तदाब वाढला होता, तसेच बाळाचे ठोकेही कमी होत होते.

त्यानंतर तातडीने शस्त्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार संबंधित महिलेची सिझेरियन शस्त्रक्रिया करण्यात आली. त्यानंतर या महिलेने गोंडस व सुंदर बाळाला जन्म दिला.

महिलेवर शस्त्रक्रिया व उपचार करण्याकामी सहयोगी प्रा. डॉ. संजय बनसोडे, प्रा. डॉ. मिताली गोलेच्छा, निवासी डॉ. राहुल कातकडे, डॉ. विनेश पावरा, डॉ. रणजित पावरा, डॉ. पूजा बुजाडे आदी डॉक्टरांसह इन्चार्ज परिचारिका नीला जोशी, रत्ना कुंभार आदींनी सहकार्य केले.

अधिष्ठाता डॉ. ठाकूर, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. विजय गायकवाड यांच्या उपस्थितीत रुग्णालयातून या महिलेला निरोप देण्यात आला.

