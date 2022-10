By

जळगाव : शहरात वाहनतळ, गल्लीत लावलेली वाहने पेटवून देण्याचे सत्र सुरूच असून, गणपतीनगरातील सातपुडा हाउसिंग सोसायटीत एकाच गल्लीतील दोन कार व दुचाकी अशी तीन वाहने अज्ञात माथेफिरूंनी पेटवून दिली.

गुरुवारी मध्यरात्रीनंतर घडलेल्या या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. याबाबत रामानंदनगर पोलिस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कार पेटवून देताना अज्ञात व्यक्ती सीसीटीव्हीत कैद झाली आहे.(Vehicle burning session continues in city Three vehicles burnt criminal show in cctv case registered Jalgaon Crime News)

गणपतीनगरातील सातपुडा हाउसिंग सोसायटीत व्यावसायिक मिलन सलामतराय तलरेजा (वय ३०) कुटुंबीयांसह राहतात. शुक्रवारी (ता. २८) पहाटे साडेतीन वर्षांच्या सुमारास अज्ञात माथेफिरूने कापडावर पेट्रोल टाकून कार (एमएच १९, डीव्ही ४१९३) पेटवून दिली. त्यांच्या शेजारी राहणाऱ्यांनी फोन करून कारला आग लागण्याची माहिती तलरेजा यांना दिली.

त्यांनी धाव घेत आग विझविण्याचा प्रयत्न केला, तोपर्यंत कारचे जळून नुकसान झाले होते. तलरेजा यांनी आठ महिन्यांपूर्वीच कार खरेदी केली होती. त्याच पद्धतीने त्यांच्याच गल्लीत राहणारे श्रीचंद घनश्यामदास अडवानी (वय ४७) यांचीदेखील कार (एमएच १९, सीझेड २२७७) आणि इलेक्ट्रॉनिक दुचाकी (एमएच १९, डीझेड ७२४४) यांच्यावरदेखील त्याच पद्धतीने डिझेल टाकून पेटवून दिल्याचा प्रकार घडला. शेजारी राहणाऱ्या नागरिकांनी आग विझविण्यासाठी सहकार्य केले.या संदर्भात मिलन तलरेजा यांच्या फिर्यादीवरून रामानंदनगर पोलिस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे.

