Jalgaon News: ‘सत्यमेव जयते’ फार्मर कपमध्ये ‘डांगर’चा झेंडा! जय योगेश्वर शेतकरी गटाला पुरस्कार प्रदान

जळगाव : महाराष्ट्रातील शेतकरी गटांमध्ये शाश्वत शेती करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळावे म्हणून पाणी फाउंडेशनतर्फे ‘सत्यमेव जयते फार्मर कप’ स्पर्धेत डांगर बुद्रुक (ता. अमळनेर) येथील गटाला तृतीय पुरस्कार नुकताच प्रदान करण्यात आला. (victory in Satyamev Jayate Farmer Cup of dangar village Awarded to Jai Yogeshwar Farmers Group Jalgaon News)

राज्यातील १८ जिल्ह्यांनी या स्पर्धेत सहभाग घेतला असून, स्पर्धेत एक हजार ५१६ पेक्षा जास्त शेतकरी गट स्पर्धेत सहभागी झाले होते. शेतकऱ्यांनी गट शेती केल्यामुळे उत्पादनखर्च कमी येईल, तसेच शेतकऱ्यांच्या अनेक समस्या कमी होतील, हा उद्देश डोळ्यांसमोर ठेवून अभिनेता आमीर खानने सत्यमेव जयते फार्मर कप स्पर्धेची घोषणा केली होती.

एकजूट, ज्ञान, श्रमदान आणि स्पर्धा या मुद्यांवर झालेल्या या स्पर्धेत ४० हजार शेतकऱ्यांनी आपल्या दीड हजार गटांच्या माध्यमातून सहभाग घेतला होता. मका, ज्वारी, तूर, भाजीपाला, सोयाबीन, कापूस, कांदा, मूग, उडीद अशा विविध २६ पिकांचे उत्पादन या गटांनी आपापल्या गावात घेतले.

पुण्यातील शिवछत्रपती क्रीडासंकुलात ‘सत्यमेव जयते फार्मर कप-२०२२’चा पुरस्कार वितरण सोहळा झाला. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पारितोषिके वितरित करण्यात आली. या स्पर्धेत अमळनेर तालुक्यातील डांगर बुद्रुकच्या जय योगेश्वर शेतकरी गटाला राज्यस्तरीय तृतीय पुरस्कार मिळाला.

यांनी स्वीकारला सन्मान

या शेतकरी गटात सतीलाल वाघ, राकेश पाटील, पवन नेरकर, राकेश वाघ, समाधान पाटील, प्रवीण पाटील, भटू महाराज, विजय पाटील, भगवान पाटील, उमेश पाटील आदी शेतकऱ्यांचा समावेश होता. या शेतकरी गटाच्या यशाबद्दल डांगर बुद्रुकचे लोकनियुक्त सरपंच प्रकाश वाघ, ग्रामपंचायत सदस्य व ग्रामस्थांनी त्यांचे अभिनंदन केले.