Jalgaon News : केंद्र व राज्याच्या योजनांची माहिती घरोघरी पोहोचवावी : विजय चौधरी

Jalgaon News : गाव चलो अभियानाच्या माध्यमातून केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांची माहिती घरोघरी पोहोचविण्यासाठी भाजपच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याने मेहनत घ्यावी.

लोकसभा २०२४ च्या निवडणुकीत समर्पण भावनेने कार्य करणाऱ्या प्रत्येक भाजप कार्यकर्त्याचा महाविजयात खारीचा वाटा असेल, असे प्रतिपादन भाजपचे महाराष्ट्र प्रदेश महामंत्री तथा उत्तर महाराष्ट्राचे प्रभारी विजय चौधरी यांनी येथे केले.