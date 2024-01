Jalgaon News : जिल्हा बँकेला साखर कारखान्यांच्या थकहमीसाठी समिती : संजय पवार

Jalgaon News : जळगाव जिल्हा बँकेचे जिल्ह्यातील तीन साखर कारखान्यांच्या थकहमीचे ४३ कोटी ७७ लाख शासनाकडे प्रलंबीत आहेत. ते अदा करण्यासाठी वित्त विभागाच्या आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात येणार आहे.

सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी तशा सुचना बैठकित दिल्याची माहिती जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष संजय पवार यांनी दिली. (Sanjay Pawar statement Committee for arrears guarantee of sugar factories to district bank Jalgaon News)