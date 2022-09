By

जळगाव : येथील विक्रांत संतोष मिश्रा (वय ११) याचा कारच्या धडकेत मृत्यू झाल्याची घटना नुकतीच घडली आहे. अपघातास कारणीभूत असलेल्या अल्पवयीन मुलाचे पालक तथा कारमालक यांना अटक करावी, या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर डायमंड्स व्हाट्सॲप गृपतर्फे शुक्रवारी (ता. २) धरणे आंदोलन करण्यात आले.

या आंदोलनानंतर जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलिस अधीक्षकांना निवेदन देण्यात येऊन कारच्या मालकाला अटक करण्याची मागणी करण्यात आली. (Vikrant Mishra Accident death case Diamond Group members in help for Mishra family jalgaon Latest Marathi News)

कारचा मालक संशयित आरोपी व अल्पवयीन मुलाचा बाप मोहम्मद सलीम मोहम्मद मोबीन शहा (रा. जळगाव) हा घटनेपासून फरार असून त्याने अद्याप पोलीसांना तपासात कोणतीही मदत केलेली नाही. संशयित आरोपीने जळगाव न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जावर ५ सप्टेंबरला सुनावणी होणार आहे.

त्यापूर्वी पोलिस विभागाचे म्हणणे ऐकून घेतले जाईल. यासाठी जिल्हा पोलिस अधीक्षक व जिल्हा सरकारी वकील यांनी कटाक्षाने बाजू मांडावी. संशयित आरोपी कार मालकास अटक होऊन पोलिस कोठडी मिळण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत, अशी मागणी करण्यात आली. डायमंड ग्रुपच्या पदाधिकाऱ्यांसह सामाजिक संघटना, नागरिकांनी यात सहभाग घेतला.

