Water Shortage News : चार तालुक्यांच्या पाणी पातळीत अर्धा मीटरने घट; अतितीव्र उन्हाळ्याचा परिणाम

Jalgaon News : अतितापमानाने जिल्ह्यातील विहिरींच्या पाणी पातळीत घट होत आहे. मे महिन्यात तापमान ४० ते ४७ अंशादरम्यान होते.

यामुळे जिल्ह्यातील चार तालुक्यांतील पाणी पातळीत अर्धा मीटरने घट झाल्याची माहिती वरिष्ठ भूवैज्ञानिक विभागाकडून देण्यात आली. आगामी १५ दिवसांत पाऊस न झाल्यास जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये पाणीटंचाई आणखी वाढण्याची चिन्हे आहेत. (water level of four taluks decreased by half meter effect of hot summer If rains prolonged there are signs that shortage will increase Jalgaon News)

जिल्ह्यातील बोदवड, यावल, भुसावळ आणि जामनेर तालुक्यांतील भूजल पातळीत ०.३५ मीटरने घट झाली असून, इतर तालुक्यांत पाण्याची पातळी समाधानकारक आहे.

मे महिन्यात तापमानाचा पारा ४५ ते ४७ अंशापर्यंत पोहोचला होता. त्यामुळे भूगर्भातील पाण्याची पातळी कमी झाली आहे. दुसरीकडे जिल्ह्यातील धरणांमधील पाणीसाठा कमी झाला आहे.

भूगर्भातील पाणीसाठा नेमका किती कमी झाला, याची नोंद वरिष्ठ भूवैज्ञानिक विभागाकडून घेतली जाते. साधारणत: तीन टप्प्यात ही नोंद घेण्याचे काम होते. मे महिन्यात घेतली जाणारी नोंद जिल्ह्याच्यादृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. या नोंदीनुसारच प्रशासकीय स्तरावर पाण्याचे नियोजन केले जाते.

१७८ विहिरींचे निरीक्षण

भूजल पातळीची नोंद घेण्यासाठी जिल्ह्यातील १७८ विहिरींचे निरीक्षण करण्यात आले. त्यात मुक्ताईनगर तालुक्यातील ११, रावेर १०, भुसावळ ७, बोदवड ६, यावल ७, जामनेर २४, जळगाव १५, धरणगाव ७, एरंडोल ४, चोपडा १४, अमळनेर १४, पारोळा १६, पाचोरा १४, भडगाव ८ आणि चाळीसगाव तालुक्यातील २१, अशा एकूण १७८ विहिरींचे निरीक्षण केल्यानंतर भूजल पातळी निश्‍चित करण्यात आली.

वाढ झालेल्या निरीक्षण विहिरींची संख्या १४४ असून, ३४ निरीक्षण विहिरींमध्ये घट दर्शविली आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

विहिरींच्या निरीक्षणानुसार जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांची भूजल पातळी निश्‍चित केली आहे. ती अशी

तालुका-- पाणी पातळी वाढ/घट

*भुसावळ--०.८१ (घट)

*बोदवड--०.०१ (घट)

*यावल--०.४३ (घट)

*जामनेर--०.१६ (घट)

*मुक्ताईनगर--०.१३ (वाढ)

*रावेर--०.२८

*जळगाव--०.५८

*धरणगाव--०.९१

*एरंडोल--०.९७

*चोपडा--०.६९

*अमळनेर--०.७३

*पारोळा--०.३५

*पाचोरा--०.८५

*भडगाव--०.६५

*चाळीसगाव--०.४५