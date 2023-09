Jalgaon Water Cut : जामनेरवासियांना आता पाचव्या दिवशी पाणी

Jalgaon Water Cut : शहरवासीयांच्या अडचणीत आगामी निवडणुकांच्या काही महीने आधीच दिवसेंदिवस वाढ होताना दिसत असुन, त्यात आता पिण्याच्या पाण्यासाठी पाचवा दिवस उजाडणार आहे. (water supply will be done on 5th day jamner jalgaon news)

संभाव्य पाणी टंचाई लक्षात घेऊन पालीका प्रशासनातर्फे याबाबत शहरवासीयांना ध्वनीक्षेपकाद्वारे सुचना देण्यात येत आहेत. त्यानुसार, चौथ्या दिवशी करण्यात येणारा पाणी पुरवठा रविवार (ता. ३)पासुन पाचव्या दिवशी करण्यात येईल.

गेल्या महिनाभरापासुन पावसाने चांगलीच दडी मारल्याने जलस्रोतांमधील पाणीसाठ्यात घट झाली. धरणे- तलाव तर सोडाच; नद्या-नाल्यांनाही भरून वाहण्याचे भाग्य लाभले नाही. परिणामी, शहरासह तालुकाभरातील जलसाठे अपवाद वगळता कोरडेठाक होण्याची परिस्थिती उद्‌भवू लागली आहे.

दुसरीकडे शेती पीकेही अत्यल्प प्रमाणातील पावसावर आतापर्यंत कसेतरी तग धरून आहेत. शिवाय पिकांना ऐन वेळी पाणीच मिळाले नसल्याने उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात घट होण्याची भिती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

हे कमी की काय, एक महीनाच कसाबसा पावसाळा बाकी असताना पाणी टंचाईने डोके वर काढले आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी आता शहरवासीयांना चौथ्या दिवसाऐवजी पाचव्या दिवसाची वाट पाहावी लागणार आहे.