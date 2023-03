Jalgaon News : फुटीरांशी आम्ही लढायचे, तुम्ही जवळ घ्यायचे! प्रदेशाध्यक्ष पाटलांसमोर संतप्त भावना

जळगाव : आम्ही पक्षातील फुटीरांशी खालच्या स्तरावर लढा द्यायचा. तुमच्या स्तरावर त्यांच्यावर कारवाई न करता त्यांचा पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करायचा, जवळ घ्यायचे हे किती दिवस चालणार? जिल्हा बँकेत पक्षात फूट पाडून चेअरमनपद मिळविणाऱ्या संजय पवार यांच्यावर कारवाई का नाही, असा संतप्त सवाल कार्यकर्त्यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील (Jayant Patil) यांच्यासमोर उपस्थित केला. (We used to fight with separatists you should take them closer Angry Activists out in front of the state president Patil jalgaon news)

यामुळे वातावरण तंग झाले होते. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील जळगाव दौऱ्यावर आहेत. येथील राष्ट्रवादी कॉंग्रेस कार्यालयात त्यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. जिल्हाध्यक्ष ॲड. रवींद्रभय्या पाटील, माजी मंत्री गुलाबराव देवकर, महिला आघाडीच्या अध्यक्षा मंगला पाटील, महानगराध्यक्ष अशोक लाडवंजारी, सहकार आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष वाल्मीक पाटील, अमोल कोल्हे आदी उपस्थित होते.

धरणगाव तालुक्यातील कार्यकर्त्यांनी जिल्हा बँक व दूध संघातील फुटीचा प्रश्‍न उपस्थित केला. जिल्हा बँकेत संजय पवार यांनी पक्षातून फूट पाडून संचालकपद मिळविले. त्यावेळीही त्यांच्यावर कारवाई झाली नाही. आता जिल्हा बँकेत पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष ॲड. रवींद्र पाटील यांच्याविरुद्ध उमेदवारी केली व भाजप, शिवसेना शिंदे गटाच्या मंत्र्यांची साथ घेऊन चेअरमनपदी विजय मिळविला.

पक्षाविरोधी भूमिका घेऊन जिल्हा बँकेचे चेअरमनपद मिळविले. त्यानंतर मुंबई येथे पक्षाचे नेते अजित पवार यांनी त्यांचा पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार केला. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई झाली नाही, उलट त्यांचा सन्मान करण्यात आला.

वरच्या स्तरावरील नेते असे करीत असतील, तर पक्षाचे काम आम्ही कसे करायचे? पक्षातर्फे त्यांच्या कारवाई कधी करणार, असा प्रश्‍न पंकज महाजन, बापू राजपूत, धनराज माळी, मंगला पाटील यांच्यासह धरणगाव तालुक्यातील ५० ते ६० कार्यकर्त्यांनी उभे राहून केला.

योग्य ती कारवाई होईल : पाटील

कार्यकर्त्यांना शांत करीत प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील म्हणाले, की पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी त्याची दखल घेतली आहे. त्यांच्यावर पक्षाचे वरिष्ठ नेते योग्य ती कारवाई करतील. तुम्ही त्या गोष्टीकडे लक्ष देता पक्ष बळकट करा.

विधानसभेचे उमेदवारच घोषित करा : देवकर

पक्षातर्फे फुटीरावर कारवाई केली जात नाही. नेते व कार्यकर्ते पक्षाचे काम करतात. मात्र, निवडणुका आल्या, की ऐनवेळी त्यांची उमेदवारीही कापली जाते. आता विधानसभा निवडणुकीची तयारी कार्यकर्ते करीत आहेत. आपणही जळगाव ग्रामीण मतदारसंघात भेटीगाठी सुरू केल्या आहेत. इतरांनीही काम सुरू केले आहे. मात्र, ऐनवेळी उमेदवार बदलले जातील. त्यामुळे पक्षाचे विधानसभेचे उमेदवार आताच घोषित करा, असा आग्रह गुलाबराव देवकर यांनी धरला.

कार्यकर्त्यांचा संताप अन्‌ पाटील सावध

बैठक सुरू झाल्यानंतर धरणगाव तालुक्यातील कार्यकर्ते संतप्त झाले. त्यांनी जिल्हा बँक, जिल्हा दूध संघ निवडणुकीत पक्षातून फुटलेले संजय पवार यांच्यावरील कारवाईबाबत प्रश्‍न उपस्थित केले. त्यावेळी जयंत पाटील यांनी सावध भूमिका घेतली. त्यांनी कार्यकर्त्यांना सांगितले, की थांबा या ठिकाणी पत्रकार आहेत.

काही बोलू नका. त्यानंतर पत्रकारांना विनंती करून ते म्हणाले, की ही आमची पक्षाची बैठक आहे. यानंतर पत्रकार परिषदेत तुम्हाला माहिती देईल. कृपया आपण बाहेर थांबा. त्यानंतर त्यांनी कार्यकर्त्यांना माईकशिवाय बोलण्यास सांगितले आणि कार्यकर्त्यांच्या भूमिका ऐकून घेतल्या.