North Maharashtra Monsoon : खानदेशात मान्सून लांबणीवर! जळगाव, धुळे, नाशिकमध्ये 'या' तारखेला होणार आगमन; हवामान अभ्यासकांचा नवा अंदाज

जळगाव : उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव, धुळे, नंदुरबार आणि नाशिक जिल्ह्यांमध्ये सध्या कोरड्या उष्ण हवेचा प्रभाव वाढल्याने तापमान पुन्हा चढू लागले (North Maharashtra monsoon delay June 2026) आहे. राजस्थान व पाकिस्तान सीमाभागातून येणारी गरम आणि कोरडी हवा सध्या उत्तर महाराष्ट्रापर्यंत पोहोचत आहे. .दुसरीकडे अरबी समुद्राकडून येणाऱ्या ओलसर हवेचा प्रवाहही सुरू आहे. या दोन भिन्न स्वरूपाच्या हवेच्या संघर्षामुळे वातावरण अस्थिर झाले असून ढग तयार होत असले तरी अपेक्षित प्रमाणात पाऊस पडत नाही. परिणामी, खानदेशात मॉन्सूनचे आगमन १६ जूननंतरच होईल, असा हवामान अभ्यासकांचा अंदाज आहे..ढग डोक्यावर, पण...जळगाव जिल्ह्यात ११ जूनपर्यंत कमाल तापमान ४० ते ४३ अंशांच्या दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. वातावरणात आर्द्रता वाढलेली असल्याने उष्णतेचा त्रास अधिक जाणवेल. ९ आणि १० जून रोजी काही भागांत गडगडाटाची शक्यता असली तरी व्यापक पावसाची चिन्हे सध्या दिसत नाहीत. कोरडी हवा ओलसर हवेच्या पुढे भिंत बनून उभी राहिल्याने ढगांची वाढ मर्यादित होत आहे..Leopard Captured in Shirpur : बिबट्याची अजब पसंती! पिंजऱ्यातल्या बोकडाला नाकारलं अन् छोट्या कोंबडीला भुलून थेट पिंजऱ्यात अडकला; दहशत संपली, पण धोका कायम.मॉन्सूनकडे नजरदक्षिण-पश्चिम मॉन्सूनने केरळमध्ये प्रवेश केल्यानंतर त्याची पुढील वाटचाल सुरू आहे. सध्याच्या परिस्थितीनुसार जळगाव, धुळे, नंदुरबार आणि नाशिक जिल्ह्यांत १६ ते २१ जून दरम्यान मॉन्सून दाखल होण्याची शक्यता आहे. कोरड्या हवेचा प्रभाव कायम राहिल्यास २ ते ४ दिवसांचा किरकोळ विलंब होऊ शकतो; मात्र मोठ्या विलंबाची शक्यता सध्या दिसत नाही..उन्हाचा चटका; रात्रीही प्रचंड उकाडामे हिटचा तडाखा संपून देखील उन्हाचा तडाखा कायम आहे. दुपारी १२ ते ४ या वेळेत बाजारपेठा आणि सार्वजनिक ठिकाणी गर्दी कमी होत असून नागरिक घराबाहेर पडणे टाळत आहेत. जळगावातील सध्याचे तापमान ४० अंशांवर कायम आहे. यामुळे दिवसभरात उन्हाचे चटके व उष्णता जाणवत आहे. अनेक भागांत मध्यरात्रीनंतरही उकाडा कायम राहत असल्याने पंखे आणि कूलर निष्प्रभ ठरत आहेत..Bhayandar Explosive Shell Discovery : उत्तनच्या जमिनीत कित्येक वर्षांपासून गाडलं होतं 'ते' रहस्य; पोर्तुगीज काळ की महायुद्ध? नक्की काय सापडलं?.राजस्थानकडून येणारी कोरडी आणि उष्ण हवा वातावरणातील ओलावा कमी करण्याचे काम करते. परिणामी, ढगांची वाढ मंदावते. ओलसर हवा वर जाण्याऐवजी कोरड्या हवेच्या प्रभावामुळे तिची ऊर्जा कमी होते. त्यामुळे पावसाची प्रक्रिया संथ होते आणि वातावरणात उष्णता तसेच दमटपणा वाढतो. याच कारणामुळे मॉन्सूनच्या प्रगतीला तात्पुरता अडथळा निर्माण होऊ शकतो.-नीलेश गोरे, हवामान अभ्यासक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.