जळगाव

North Maharashtra Monsoon : खानदेशात मान्सून लांबणीवर! जळगाव, धुळे, नाशिकमध्ये 'या' तारखेला होणार आगमन; हवामान अभ्यासकांचा नवा अंदाज

Why is Monsoon Delayed in North Maharashtra? : राजस्थानच्या उष्ण वाऱ्यांमुळे उत्तर महाराष्ट्रात तापमान वाढले असून खानदेशात मॉन्सून १६ जूननंतर दाखल होण्याची शक्यता आहे.
Why is monsoon delayed in North Maharashtra?

Why is monsoon delayed in North Maharashtra?

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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जळगाव : उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव, धुळे, नंदुरबार आणि नाशिक जिल्ह्यांमध्ये सध्या कोरड्या उष्ण हवेचा प्रभाव वाढल्याने तापमान पुन्हा चढू लागले (North Maharashtra monsoon delay June 2026) आहे. राजस्थान व पाकिस्तान सीमाभागातून येणारी गरम आणि कोरडी हवा सध्या उत्तर महाराष्ट्रापर्यंत पोहोचत आहे.

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