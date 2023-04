Jalgaon Accident News : क्रेनच्या धडकेत महिला जागीच ठार; MIDCतील घटना

जळगाव : एमआयडीसीतील माधुरी वेअर हाऊसजवळून जाताना भरधाव क्रेनच्या धडकेत महिला जागीच ठार झाली. ही घटना शुक्रवारी (ता. ३१) सकाळी साडेनऊच्या सुमारास घडली. पोलिसांनी क्रेनचालकाला अटक केली आहे. (woman killed on spot after being hit by speeding crane jalgaon accident news)

रंजना उत्तम येसे (वय ५३, रा. म्हाडा कॉलनी) यांचा राका चौकात लॉंड्रीचा व्यवसाय आहे. शुक्रवारी (ता. ३१) सकाळी दुकान उघडून साफसफाई करून त्या घरी जात होत्या. सकाळी साडेनऊच्या सुमारास मागून भरधाव येणाऱ्या क्रेनने (एमएच ४०, पी २३०९) रंजना यांना जोरदार धडक दिली.

त्यामुळे रंजना जमिनीवर पडल्या आणि क्रेनचे पुढचे चाक त्यांच्या अंगावरून गेल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. घटनेनंतर परिसरातील नागरिकांनी धाव घेतली. याबाबत एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.

कुटुंबीयांची गर्दी

अपघाताची माहिती मिळताच संबंधित महिलेच्या कुटुंबियांसह नालतगांनी जिल्हा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात गर्दी केली होती. मृत महिलेच्या पश्चात मुलगा विकास, विवाहित मुलगी, सून आणि नात असा परिवार आहे.

क्रेनचालक अटकेत

घटनास्थळी एका ठिकणी असलेल्या सीसीटीव्हीमध्ये घटना कैद झाली आहे. सीसीटीव्ही फुटेजच्या मदतीने एमआयडीसी पोलिसांनी चालकाला ताब्यात घेतले आहे.