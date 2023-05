By

Jalgaon News : हरिविठ्ठल नगरातील भाजी विक्रेता महिलेने फोन घेतला नाही. (woman was abused for not answering phone jalgaon news)

याचा राग येवुन तिला भर बाजारात अश्लिल शिवीगाळ करुन जिवेठार मारण्याची धमकी दिल्याची घटना घडली. भाजी विक्रेता महिलेने दिलेल्या तक्रारीत नमुद केल्या प्रमाणे, तक्रारदार महिला या रविवार (ता.३०) रोजी सकाळी साडेसात वाजता भाजी विक्रीसाठी जात होत्या.

त्यावेळी हरिविठ्ठल नगरातील मारुती मंदिरा समोरच दिनेश रविंद्र बारी याने रस्ता अडवून मी केव्हाचा फोन करतोय तु फोन का घेत नाही असे म्हणत मनास लज्जा उत्पन्न होईल अशा अश्लील शब्दात शिवीगाळ करुन जीवेठार मारण्याची धमकी दिली.

पिडीताने दिलेल्या तक्रारीवरुन रामांनद नगर पोलिस ठाण्यात गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली असून तपास पोलिस नाईक सुनील पाटिल करत आहेत.