Jalgaon News : रेल्वे स्थानक परिसरात गाडी पार्क करण्याच्या कारणावरून चक्क महिलेवर धारदार सुरीने वार करण्यात आल्याची घटना रविवारी (ता. २८) रात्री अकराला घडली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याजवळ वाहन लावण्यावरुन हा वाद झाला. (woman was stabbed with knife for reason of parking car jalgaon crime)

या प्रकरणी शहर पोलिस ठाण्यात गुन्ह्याची नोंद झाली आहे. औद्योगीक वसाहत परिसरातील आयोध्यानगर येथील सरला अनिल चौधरी (वय ४२) ह्या हात हातमजुरी करून उदरनिर्वाह करतात.

गेल्या रविवारी रात्री आठच्या सुमारास त्या कामानिमित्त रेल्वे स्टेशनजवळील आंबेडकर पुतळ्याजवळ आल्या होत्या. त्यावेळी गाडी पार्किंगला लावण्याच्या कारणावरून विकास अभिमान पवार (वय ३५, रा. तेली चौक) याने त्यांच्याशी वाद घातला.

त्यानंतर त्याने हातातील सुरीने वार करून व चापटाबुक्क्यांनी मारहाण करत गंभीर दुखापत केली. या वेळी त्याने शिवीगाळही केल्याचे सरला यांनी दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे.

शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला असून, सहाय्यक फौजदार उमेश भांडारकर तपास करीत आहेत.