Jalgaon Crime News : कामगारदिनीच कामगाराची आत्महत्या; कुटूंबीयांना घातपाताचा संशय

By

Jalgaon Crime News : शहरातील मेहरूण परिसरातील ३६ वर्षीय कामगाराने विषारीद्रव्य प्राशन करुन एमआयडीसीतील कंपनीत साडीने गळफास घेत आत्महत्या केल्याची घटना घडली. (worker committed suicide at company in MIDC after ingesting poison jalgaon crime news)

मयताच्या कुटूंबीयाने घातपाताचा संशय व्यक्त केला आहे. संजय बंडू शेवाळे (वय-३६ ) असे मृत कामगाराचे नाव आहे. शिरपुर(ता.जि.धुळे) येथील मुळ रहिवासी संजय बंडू शेवाळे(वय-३६) हे गेल्या दहा-बारा वर्षापासुन कामधंद्यासाठी जळगाव शहरातील मेहरूण परिसरत आई, पत्नी व दोन मुलांसोबत वास्तव्याला होते.

संजय हा एमआयडीसी परिसरातील साईराम ट्रेंडींग कंपनीतील कोल्ड स्टोरेज या ठिकाणी कार्यरत होता. नेहमीप्रमाणे रविवार(ता.३०) रोजी सकाळी ८ वाजता जेवणाचा डबा घेवून संजय शेवाळे हा कंपनीत कामावर गेला होता. सोमवार(ता.१) मे रोजी कामगार दिन असल्यामुळे कंपनी बंद होती.

सायंकाळी ७ वाजेच्या सुमारास कंपनीतील सफाई कर्मचारी साफसफाई करण्यासाठी गेला होता. यावेळी लोखंडी अँगलला संजय शेवाळे याने गळफास घेतल्याचे दिसून आले. त्याने तातडीने एमआयडीसी पोलीस कर्मचाऱ्यांना फोन करून घटनेची माहिती कळविली.

पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह जिल्हा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात दाखल केला. रात्री ९ वाजता एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली. मयताच्या पश्चात आई कमलबाई, पत्नी आश्विनी, विवाहित बहिण, दुर्गेश (वय-४) आणि सलोनी (वय-६) ही दोन मुले आहेत. पुढील तपास पोलीस नाईक विकास सातदिवे करीत आहे.