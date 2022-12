जळगाव : महापालिकेच्या सभागृहात बुधवारी (ता. २१) श्रीरामाच्या मुद्यावरून पेटलेल्या वादाचे पडसाद गुरुवारी (ता. २२) उमटले. महापालिकेच्या प्रवेशद्वाराजवळ भाजप विरुद्ध शिवसेना ठाकरे गटाच्या कार्यकर्त्यांनी एकमेकांविरुद्ध जोरदार घोषणा दिल्या. यामुळे काही वेळ या ठिकाणी तणाव निर्माण झाला होता.

भारतीय जनता पक्षातर्फे सकाळी अकराला महापालिकेसमोर आंदोलन करण्यात आले. महापौर कुलभूषण पाटील यांनी सभागृहात श्रीरामांचा अपमान केल्याचा आरोप करीत त्यांचा निषेध करण्यात आला.

उपमहापौर कुलभूषण पाटील यांच्या निषेधाच्या घोषणा देण्यात आल्या. महापालिकेचे पक्षाचे महानगरप्रमुख दीपक सूर्यवंशी, उपगट नेते राजेंद्र घुगे पाटील, कैलास सोनवणे, ॲड. शूचिता हाडा, विशाल त्रिपाठी, नगरसेवक व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

शिवसेनेतर्फे भाजपचा निषेध

शिवसेना ठाकरे गटातर्फेही महापालिकेच्या प्रवेशद्वारासमोर आंदोलन करण्यात आले. पिंप्राळ्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकास व शहर विकासास विरोध करून सभा बंद पाडल्याबद्दल भाजप नगरसेवकांचा निषेध कण्यात आला. शिवसेना महानगरप्रमुख शरद तायडे, जिल्हा सहसंपर्क प्रमुख गुलाबराव वाघ, जिल्हाप्रमुख विष्णू भंगाळे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले. या वेळी भारतीय जनता पक्षाविरोधी घोषणा देण्यात आल्या. मंगला बारी, पीयूष गांधी, अंकित कासार, अमित कासार व कार्यकर्तेही उपस्थित होते. शिवसेना व भाजपचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने असल्यामुळे या ठिकाणी तणाव निर्माण झाला होता. पोलिस बंदोबस्त मोठ्या संख्येने होता.

