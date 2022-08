World Friendship Day 2022 : वृक्षाला बांधला तरुणाईने मैत्रीचा धागा

By

जळगाव : तालुक्यातील नंदगाव येथे तरुणाईने एकत्र येत वृक्षाला मैत्रीचा धागा बांधत पर्यावरण संवर्धनाचा संकल्प केला. या आदर्शवत उपक्रमाद्वारे ‘मैत्रीचा दिवस’ साजरा केला. (world Friendship Day 2022 Thread of friendship tied to tree by youth jalgaon Latest marathi news)

आॕगस्ट महिन्याच्या पहिल्या रविवारी जगभर मित्र दिवस साजरा केला जातो. या वेळी नंदगाव येथील नानाश्री युवा मित्र परिवाराने एकमेकांना मैत्रीचा धागा बांधला. यासोबतच पर्यावरणाशी मैत्री करून झाडांनाही मित्र म्हणून स्वीकारले आणि झाडांनाही मैत्रीचा धागा बांधत पर्यावरणाच्या रक्षणाची जबाबदारी घेतली. या उपक्रमात गणेश कोळी, कल्पेश सोनवणे, जितेंद्र बाविस्कर, राकेश धनगर, गुरुदत्त सोनवणे, अरविंद सोनवणे, रोहित मोरे, मयुर कोळी, स्वप्नील सोनवणे आदी सहभागी झाले. निसर्ग संगोपन करण्याची शपथही तरुणाईने घेतली.

