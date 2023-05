Jalgaon News : नववधूला नेले चक्क ट्रॅक्टरवरून..

By

Jalgaon News : आपल्या आयुष्यात येणाऱ्या खास व्यक्तीसाठी कोण कसा नाद करेल, हे सांगणे तसे अवघडच आहे. कुणी नववधूला आणण्यासाठी हेलिकॉप्टर आणतो, तर कुणी बुलेटवर स्वार होतो. (young farmer took wife home on tractor after marriage jalgaon news)

असाच खुळा नाद नगरदेवळ्याच्या बळीराजाने केलाय. येथील चौधरी मंगल कार्यालयात गुरुवारी (ता. ११) समाधान महाजन या युवा शेतकऱ्याचा विवाह सोहळा पार पडला. वेगळे काहीतरी करण्यासाठी समाधानने पत्नीला चक्क ट्रॅक्टरवर बसवून घरी नेण्याचा चंग बांधला.

स्वत:चे ट्रॅक्टर मित्र परिवाराला सजवायला सांगितले. सर्व सोपस्कर पूर्ण झाल्यावर नववधू गायत्रीला आपल्या बाजूला बसवत सवाद्य तिला घरी घेऊन गेला. आप्तेष्ट ट्रॅक्टरच्या पाठीमागे चालत असलेले बघून बघ्यांना कुतुहलाचा विषय ठरला. या बाबीची खमंग चर्चा सर्वत्र रंगली.