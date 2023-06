Jalgaon News : वीजतारांचा स्पर्श झाल्याने वरणगावात तरुणाचा मृत्यू

By

Jalgaon News : घराच्या छतावर लोखंडी पाईप ठेवताना घरांवरून गेलेल्या वीजतारांना स्पर्श झाल्याने विजेचा जबर धक्का लागून कपिलावास्तू नगरातील अरविंद मधुकर बावस्कर (वय १८) या तरुणाचा मृत्यू झाला. ही घटना गुरुवारी (ता. २९) सकाळी घडली. ( young man died in Varangaon due to contact with electric wires jalgaon news)

शहरातील कपिलावास्तूनगरात राहणारा अरविंद बावस्कार हा गुरुवारी सकाळच्या सुमारास खाली पडलेला २० फुटी लोंखडी धातूचा पाईप घराच्या छतावर ठेवत असताना घरावरून गेलेल्या वीजतारांना पाईपाचा स्पर्श झाला.

या वेळी अरविंदला जबर धक्का बसला. तो खाली कोसळला.

नातेवाईकांनी त्याला वरणगाव ग्रामीण रूग्णालयात उपचारार्थ आणले असता वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासणीअंती त्यास मृत घोषित केले.

याबाबत रमेश मोतीराम चव्हाण यांनी फिर्याद दिल्यावरून वरणगाव पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. सहाय्य पोलिस निरीक्षक आशिषकुमार आडसूळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू आहे.