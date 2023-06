Jalgaon News : छत्रपती शिवाजी महाराज जिल्‍हा क्रीडा संकुलातील तरण तलावात रविवारी (ता. १८) २४ वर्षीय तरुणाचा बुडून मृत्यू झाला होता.

जिल्‍हा प्रशासनाच्या अख्त्यारित असलेल्या या तरण तलावाचा कंत्राट क्रीडाधिकारी कार्यालयातर्फे देण्यात आला असून, क्रीडाधिकारी कार्यालयाने या प्रकरणात हात वर केले आहेत.

या मृत्यू प्रकरणाची चौकशी करण्याच्या सूचना तहसीलदारांना देण्यात आल्याची माहिती जिल्‍हाधिकारी अमन मित्तल यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.(young man in a swimming pool inquest into death will be held Instructions for submission of report to Tehsildar Jalgaon News)

जिल्‍हा क्रीडा संकुलातील तरण तलावात रविवारी सायंकाळी सलमान शकील बागवान (वय २४, रा. जोशीपेठ, बागवान मोहल्ला) हा तरुण मित्रांसोबत पोहण्यासाठी गेला होता. मात्र, त्याचा बुडून मृत्यू झाला.

त्याच्या कुटुंबीयांनी तरण तलाव कंत्राटदारांवर निष्काळजीपणाचा आरोप केला असून, काही सामाजिक संघटनांतर्फे मृताच्या कुटुंबीयांना जिल्‍हा प्रशासनाने मदत करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

जिल्‍हा क्रीडाधिकारी कार्यालयातर्फे या तरण तलावाचा कंत्राट देण्यात येतो. असे असताना, क्रीडाधिकारी कार्यालयायाने याबाबत कंत्राटदाराची जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट करून हात वर केले आहेत.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

सीसीटीव्ही बंद

सलमान बागवान या तरुणाचा बुडून मृत्यू झाला. त्यावेळी त्याच्यासोबत त्याचे मित्र आणि इतर तरुण पोहत होते.

तर कंत्राटदारांची माणसेही बाहेर होती. असे असताना, सलमान नेमका कसा बुडाला, की त्याला कुणीतरी बुडवला याबाबतचा पुरावा केवळ सीसीटीव्हीत कैद झाला असता. असे असताना, तरण तलावाचे सीसीटीव्ही कॅमेरे काही दिवसांपासून बंदावस्थेत आहेत.

तरुणाच्या मृत्यू प्रकरणी जिल्‍हापेठ पोलिसांत आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. पोलिसांनी सोमवारी (ता. १९) सीसीटीव्ही फुटेज संकलनासाठी संपर्क केल्यावर सीसीटीव्ही कॅमेरेच बंद असल्याची गंभीर माहिती समोर आली.

तहसीलदारांना चौकशीची सूचना

घडल्या प्रकाराबाबत जबाबदारी निश्‍चित करण्यासाठी जिल्‍हाधिकारी अमन मित्तल यांनी सकाळीच या घटनेची माहिती घेतली.

जळगाव तहसीलदारांना चौकशी करण्याच्या सूचना दिल्या असून, तहसीलदारांचा अहवाल प्राप्त होताच दोन दिवसांत कारवाई करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी मित्तल या वेळी म्हणाले.