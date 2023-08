Jalgaon News : ना धांगडधिंगा ना बडेजाव! तरुणाकडून वाढदिवसानिमित्त स्तुत्य उपक्रमाचा पायंडा...

By

Jalgaon News : एरवी वाढदिवस म्हटलं, की धांगडधिंगा आणि पार्ट्यांचे चित्र आपल्या डोळ्यांसमोर सहज उभे राहते. मात्र, तरुणांमध्ये समाजातील रंजल्या-गांजल्यांसाठी झटण्याची उमेदही काही ठिकाणी कायम आहे. (youth celebrated birthday by Health screening of deaf and dumb students jalgaon news)

वाढदिवसाला होणाऱ्या खर्चाला योग्य दिशा देत अंध-अपंग विद्यार्थ्यांची आरोग्य व डोळ्यांची तपासणीचा रतीब आज एका तरुणाने पूर्ण केला.

कुठलाही बडेजाव नाही किंवा श्रीमंतीचा ओघ नाही. इलेक्ट्रॉनिक वस्तुंची सेवा आणि विक्रीचे काम करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या अमित अशोक सोमाणी या तरुणाने आपल्या इतर मित्रांप्रमाणेच वाढदिवस अंध-अपंग विद्यार्थ्यांसोबत घालवला.

इतकेच नाही, त्यांची आरोग्य आणि डोळे तपासणी करवून घेत मोफत चष्म्यांची सोय देखील झाली आहे.

अपंग सेवा मंडळ संचालित मूकबधिर विद्यालयात तापानंद बहुउद्देशीय विकास संस्थेच्या माध्यमातून अध्यक्ष ऊर्मिला सोमाणी यांचे पुत्र अमित यांचा वाढदिवसाला हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता.

कार्यक्रमाला सुभाष माळी, उपाध्यक्षांसह कुठलेही व्हीव्हीआयपी न बोलावता सोबतचे चार मित्र आणि डोळे तपासणीसाठी डॉ. योगेश बसेर, नेत्ररोगतज्ज्ञ डॉ. राहुल महाजन, सहाय्यक राहुल पवार यांनी शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांची तपासणी करून त्यांना नंबरचे चष्मे उपलब्ध करून देण्यात आले.

सोबतच अल्पोपाहार देऊन आगामी काळातही उपक्रम घेणार असल्याची ग्वाही दिली. कार्यक्रमासाठी शिक्षक नीता तापडिया, निशांतसर, हेमंत मुंदडा आदींचे सहकार्य लाभले.