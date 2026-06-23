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Oracle Layoffs : AI ने हिसकावली रोजी रोटी ! ओरॅकलने २१ हजार कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढले, भविष्यातही नोकऱ्यांवर येणार गंडांतर

Automation Impact : ओरॅकल आता AI आणि क्लाउड व्यवसायावर मोठा फोकस करत आहे. AI विस्तारासाठी कंपनी 70 अब्ज डॉलर्स गुंतवणूक करण्याची योजना आखत आहे. भविष्यात AI मुळे आणखी नोकऱ्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता कंपनीने व्यक्त केली आहे.
Oracle Layoffs 2026

Oracle Layoffs 2026: Key Reasons Behind Workforce Reduction

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Impact of AI on Global Workforce and Job Security : कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे (AI) कॉर्पोरेट क्षेत्रात कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढत असल्याचे समोर आले असले तरी, त्याचेवळी लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी एआय हे देखील मोठा चिंतेचा विषय बनला आहे. अमेरिकेतील दिग्गज तंत्रज्ञान कंपनी 'ओरॅकल' कंपनीने २०२६ या आर्थिक वर्षात जगभरातून सुमारे २१,००० कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केले. ओरॅकलचे म्हणणे आहे की, AI-आधारित तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर भविष्यात आणखी नोकऱ्यांवर परिणाम करू शकतो.

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