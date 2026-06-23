Oracle Layoffs : AI ने हिसकावली रोजी रोटी ! ओरॅकलने २१ हजार कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढले, भविष्यातही नोकऱ्यांवर येणार गंडांतर

Impact of AI on Global Workforce and Job Security : कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे (AI) कॉर्पोरेट क्षेत्रात कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढत असल्याचे समोर आले असले तरी, त्याचेवळी लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी एआय हे देखील मोठा चिंतेचा विषय बनला आहे. अमेरिकेतील दिग्गज तंत्रज्ञान कंपनी 'ओरॅकल' कंपनीने २०२६ या आर्थिक वर्षात जगभरातून सुमारे २१,००० कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केले. ओरॅकलचे म्हणणे आहे की, AI-आधारित तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर भविष्यात आणखी नोकऱ्यांवर परिणाम करू शकतो..मनुष्यबळात १३% घट ओरॅकलच्या वार्षिक अहवालानुसार, ३१ मे २०२६ पर्यंत कंपनीतील कर्मचाऱ्यांची संख्या १,४१,००० वर आली आहे; जी वर्षभरापूर्वी सुमारे १,६२,००० इतकी होती. म्हणजेच, एकूण मनुष्यबळात सुमारे १३% घट झाली आहे. कंपनीने स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, AI तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे विविध प्रक्रिया ऑटोमेटेड होत आहेत आणि त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची गरज कमी होत आहे. ओरॅकलने व्यवस्थापनातील बदल, नवीन उत्पादनांचे उपक्रम, कामगिरीशी संबंधित समस्या आणि धोरणात्मक पुनर्रचना या गोष्टींचाही कर्मचारी कपातीमागील प्रमुख कारणे म्हणून उल्लेख केला आहे. .AI आणि क्लाउड व्यवसायावर मोठी बाजीओरॅकलला आता केवळ 'डेटाबेस सॉफ्टवेअर कंपनी' म्हणून मर्यादित राहायचे नाही. चेअरमन लॅरी एलिसन यांच्या नेतृत्वाखाली, ओरॅकल AI आणि क्लाउड कॉम्प्युटिंग क्षेत्रात वेगाने विस्तार करत आहे. कंपनी 'ओपनएआय' (OpenAI) सारख्या ग्राहकांसाठी प्रचंड मोठी AI डेटा सेंटर्स उभारत असून, ॲमेझॉन आणि मायक्रोसॉफ्टसारख्या क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्यांना थेट आव्हान देण्याचे तिचे उद्दिष्ट आहे..AI विस्तारासाठी ७० अब्ज डॉलर्सचा खर्च ओरॅकलने चालू आर्थिक वर्षात सुमारे ७० अब्ज डॉलर्सच्या भांडवली गुंतवणुकीची योजना जाहीर केली आहे. या गुंतवणुकीसाठी निधी उभारण्याकरिता, कंपनी अतिरिक्त कर्ज आणि इक्विटीद्वारे सुमारे ४० अब्ज डॉलर्स उभे करण्याची तयारी करत आहे. पण, AI क्षेत्रातील वर्चस्वासाठीची ही शर्यत कंपनीला महाग पडत आहे; २०२६ या आर्थिक वर्षात ओरॅकलने कर्मचारी कपात आणि पुनर्रचनेवर १.८४ अब्ज डॉलर्स खर्च केले, तर त्याआधीच्या वर्षात हा खर्च केवळ ३७४ दशलक्ष डॉलर्स इतका होता. .ओरॅकलने आपल्या अहवालात इशारा दिला आहे की, AI तंत्रज्ञानाचा वापर सातत्याने वाढत आहे, ज्यामुळे भविष्यात मनुष्यबळात आणखी घट होऊ शकते. कंपनीचे असे मानणे आहे की, पूर्वी माणसे करत असलेली अनेक कामे आता AI आणि ऑटोमेशनद्वारे पूर्ण केली जाऊ शकतात. ओरॅकलची ही घोषणा अशा वेळी आली आहे जेव्हा जगभरातील तंत्रज्ञान कंपन्या वेगाने AI चा अवलंब करत आहेत. येत्या काही वर्षांत एआय (AI) मुळे उत्पादकता वाढणार असली, तरी त्याचा अनेक नोकऱ्यांवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.