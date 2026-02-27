Indian Railways Recruitment : आता रेल्वेत अग्निवीर अन् माजी सैनिकांना मिळणार नोकरी, तब्बल 'इतक्या' हजार पदांची भरती

Jobs

Agniveer Jobs : भारतीय रेल्वे आणि भारतीय लष्कर यांनी माजी सैनिक व अग्निवीरांसाठी संयुक्त ‘को-ऑपरेशन फ्रेमवर्क’ सुरू केला. या उपक्रमाचा उद्देश लष्करी सेवेनंतर नागरी जीवनात सुलभ व सन्माननीय रोजगार उपलब्ध करून देणे आहे.
भारतीय रेल्वे आणि भारतीय लष्कराने संयुक्तपणे एक नवीन 'को-ऑपरेशन फ्रेमवर्क'चा उपक्रम सुरू केला आहे. रेल्वेमध्ये माजी सैनिक आणि अग्निवीरांना चांगल्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, त्यांना लष्करी सेवेतून नागरी जीवनात सहजतेने संक्रमण करणे शक्य करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. रेल्वे मंत्रालय आणि लष्करातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली हा उपक्रम सुरू करण्यात आला. देशाची सेवा केलेल्या माजी सैनिकांना सन्माननीय दुसऱ्या कारकिर्दीची संधी प्रदान करणे आणि राष्ट्र उभारणीत त्यांची भूमिका सुरू राहिल हे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

