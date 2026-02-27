Indian Railways Recruitment : आता रेल्वेत अग्निवीर अन् माजी सैनिकांना मिळणार नोकरी, तब्बल 'इतक्या' हजार पदांची भरती

भारतीय रेल्वे आणि भारतीय लष्कराने संयुक्तपणे एक नवीन 'को-ऑपरेशन फ्रेमवर्क'चा उपक्रम सुरू केला आहे. रेल्वेमध्ये माजी सैनिक आणि अग्निवीरांना चांगल्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, त्यांना लष्करी सेवेतून नागरी जीवनात सहजतेने संक्रमण करणे शक्य करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. रेल्वे मंत्रालय आणि लष्करातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली हा उपक्रम सुरू करण्यात आला. देशाची सेवा केलेल्या माजी सैनिकांना सन्माननीय दुसऱ्या कारकिर्दीची संधी प्रदान करणे आणि राष्ट्र उभारणीत त्यांची भूमिका सुरू राहिल हे मुख्य उद्दिष्ट आहे. .अनेक पदांसाठी भरती जाहीर वृत्तानुसार, रेल्वे मंत्रालयाने रेल्वेमधील रिक्त पदे जलदगतीने भरण्यासाठी कंत्राटी पद्धतीने ५,००० हून अधिक माजी सैनिकांना पॉइंट्समन म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नियमित भरती प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत या नियुक्त्या सुरू राहतील. .किती तयारी केली गेली आहे?देशभरातील विविध रेल्वे झोन आणि विभागांमध्ये या पदांसाठी प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे. आतापर्यंत नऊ रेल्वे विभागांनी या भरती जलदगतीने करण्यासाठी संबंधित लष्करी संघटनांसोबत सामंजस्य करार (एमओयू) केले आहेत. याशिवाय, रेल्वेने माजी सैनिक आणि माजी अग्निशमन दलातील कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष आरक्षण देखील स्थापित केले आहे.दर्जा-१ पदांवर माजी सैनिकांसाठी २०% आरक्षणदर्जा-२ आणि त्यावरील पदांवर माजी अग्निशमन दलातील कर्मचाऱ्यांसाठी १०% आरक्षणदर्जा-१ पदांवर माजी अग्निशमन दलातील कर्मचाऱ्यांसाठी १०% आरक्षणदर्जा-२ आणि त्यावरील पदांवर माजी अग्निशमन दलातील कर्मचाऱ्यांसाठी ५% आरक्षणमाजी सैनिकांना आधीच नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. .रेल्वे भरती प्रक्रियेत २०२४-२५ मध्ये एकूण १४,७८८ पदे माजी सैनिकांसाठी राखीव होती. त्यापैकी ६,४८५ दर्जा-१ पदांवर आणि ८,३०३ दर्जा-२ आणि त्यावरील पदांवर आहेत. दर्जा-१ भरती रेल्वे भरती केंद्र (RRC) द्वारे केली जाते आणि दर्जा-२ आणि त्यावरील भरती रेल्वे भरती मंडळ (RRB) द्वारे आयोजित स्पर्धात्मक परीक्षांद्वारे केली जाते. .रेल्वेची योजना काय आहे?रेल्वे सुत्रांच्या म्हणण्यानुसार की रेल्वे आणि लष्कर दोन्ही देशातील मजबूत संस्था आहेत. लष्करातील जवान त्यांच्या शिस्त, तांत्रिक कौशल्ये आणि नेतृत्वासाठी ओळखले जातात.तरुण वयात निवृत्त होणाऱ्या अनेक सैनिकांना मौल्यवान अनुभव असतो जो देशाच्या इतर क्षेत्रांमध्ये वापरता येतो. या व्यवस्थेबाबत, रेल्वेने म्हटले आहे की हा नवीन उपक्रम माजी सैनिक आणि अग्निवीरांना चांगले आणि सुरक्षित भविष्य प्रदान करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. यामुळे त्यांना केवळ रोजगार मिळणार नाही तर देशाच्या विकास आणि सुरक्षा व्यवस्था देखील मजबूत होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.