Maharashtra RTO Recruitment : सरकारी नोकरीची मोठी संधी ! राज्य परिवहन विभागात होणार तब्बल 'इतक्या' जागांवर मेगा भरती

Maharashtra RTO Recruitment: महाराष्ट्र राज्य परिवहन विभागाने (RTO) सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक (Assistant Motor Vehicle Inspector - AIMVI) पदांच्या मोठ्या प्रमाणावर भरतीसाठी राज्य शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. एकूण ४६१ पदे भरण्याचा हा प्रस्ताव आहे. लवकरच हा प्रस्ताव मान्य होण्याची शक्यता आहे कारण ही भरती विभागातील मनुष्यबळाच्या तीव्र कमतरतेमुळे अत्यावश्यक ठरली आहे..सध्या परिवहन विभागात सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षकांची एकूण मंजूर पदे १,१५८ आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात फक्त ७८५ पदे भरलेली असून, सुमारे ३० टक्के पदे रिक्त आहेत. नुकत्याच झालेल्या पदोन्नती प्रक्रियेत ३२८ सहाय्यक निरीक्षकांना मोटार वाहन निरीक्षक पदावर बढती देण्यात आली. यामुळे फील्ड लेव्हलवर मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. या रिक्त पदांमुळे वाहन नोंदणी, ड्रायव्हिंग लायसन्स चाचण्या, वाहन फिटनेस तपासणी आणि कायद्याची अंमलबजावणी यांसारख्या कामांवर मोठा परिणाम होत आहे..सहाय्यक निरीक्षकांची भूमिका का महत्त्वाची?आरटीओमध्ये सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक हे विभागाचे कणा मानले जातात. त्यांच्या प्रमुख जबाबदाऱ्या खालीलप्रमाणे आहेत:नवीन वाहनांची नोंदणी आणि जुन्या वाहनांची तांत्रिक तपासणीड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी प्रॅक्टिकल टेस्ट घेणेमोटार वाहन कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईरस्ते सुरक्षा आणि वाहतूक नियंत्रणया भरतीमुळे आरटीओ कार्यालयांमधील गर्दी कमी होईल, नागरिकांना वेळेत सेवा मिळेल आणि रस्त्यांवरील बेशिस्त वाहतुकीवर अधिक प्रभावी नियंत्रण येईल. .Pune News: वाहने राज्यातच, फिटनेस परराज्याचा; आरटीओ अधिकारी-दलालांचे संगनमत, कागदोपत्री तपासणीमुळे सुरक्षा धोक्यात!.भरतीचे फायदे आणि भविष्यातील नियोजननव्याने भरती होणाऱ्या ४६१ निरीक्षकांना केवळ पारंपरिक कामे नव्हे, तर ई-चलान, इंटेलिजंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम (ITMS) आणि आधुनिक तंत्रज्ञान हाताळण्याचे प्रशिक्षण दिले जाईल. विभागाच्या वरिष्ठ सूत्रांच्या मते, ही भरती झाल्यास प्रलंबित लायसन्स चाचण्या आणि वाहन पासिंगची कामे कमीत कमी २५ टक्क्यांनी वेगाने पूर्ण होऊ शकतील..याशिवाय, सहाय्यक आरटीओ कॅडरमध्येही ४२ पदे रिक्त आहेत. यापैकी २१ पदांसाठी जाहिरात प्रक्रिया सुरू असून, ५१ उमेदवार सध्या प्रशिक्षण घेत आहेत. सर्व पदे भरल्यानंतर रस्ते सुरक्षा मोहिमा अधिक तीव्र केल्या जातील. इंटरसेप्टर वाहने, रडार सिस्टम आणि वेग तपासणीसाठी स्वतंत्र पथके स्थापन करण्याचे नियोजन आहे. यामुळे राज्यातील रस्ते अपघातांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल..प्रस्ताव मंजुरीची प्रतिक्षाराज्य सरकारने हा प्रस्ताव लवकर मंजूर केल्यास भरती प्रक्रिया लवकर सुरू होईल. ही युवकांसाठी सरकारी नोकरीची मोठी संधी ठरणार आहे. अधिकृत अधिसूचना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) किंवा परिवहन विभागाच्या वेबसाइटवर लवकरच प्रसिद्ध होण्याची शक्यता आहे..