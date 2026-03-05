Jobs

Maharashtra RTO Recruitment : सरकारी नोकरीची मोठी संधी ! राज्य परिवहन विभागात होणार तब्बल 'इतक्या' जागांवर मेगा भरती

MPSC AIMVI Recruitment : सहाय्यक निरीक्षकांची मुख्य कामे म्हणजे वाहन नोंदणी, लायसन्स चाचण्या, वाहन फिटनेस तपासणी आणि वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी. नव्याने भरती होणाऱ्यांना ई-चलान, ITMS आणि आधुनिक ट्रॅफिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
Yashwant Kshirsagar
Maharashtra RTO Recruitment: महाराष्ट्र राज्य परिवहन विभागाने (RTO) सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक (Assistant Motor Vehicle Inspector - AIMVI) पदांच्या मोठ्या प्रमाणावर भरतीसाठी राज्य शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. एकूण ४६१ पदे भरण्याचा हा प्रस्ताव आहे. लवकरच हा प्रस्ताव मान्य होण्याची शक्यता आहे कारण ही भरती विभागातील मनुष्यबळाच्या तीव्र कमतरतेमुळे अत्यावश्यक ठरली आहे.

