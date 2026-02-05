Jobs

Mahavitaran Bharti 2026: महावितरण अभियंता व व्यवस्थापक भरती पुन्हा सुरू; अर्जासाठी ‘या’ वेबसाइटवर क्लिक करा

Eligibility Criteria for MSEDCL Jobs 2026: महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड (महावितरण / MSEDCL) यांच्याकडून पुन्हा भरती सुरू झाली आहे. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी अर्ज कुठे आणि कसा करावा जाणून घ्या
Maharashtra Electricity Board Vacancy

Maharashtra Electricity Board Vacancy

esakal

Monika Shinde
Updated on

MSEDCL Recruitment 2026: महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड (महावितरण / MSEDCL) यांच्याकडून जाहिरात क्र 02/2025 व 03/2025 अंतर्गत विविध पदांच्या भरतीसाठी अर्ज प्रक्रिया राबिविण्यात येत आहे. या भरतीची जाहिराती दिनांक २७ जून २०२५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. सदर भरतीसाठी ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याची मुदत २० नोव्हेंबर २०२५ ते २२ डिसेंबर २०२५ अशी होती.

Loading content, please wait...
jobs
job
mahavitaran
Job Opportunity
Government Jobs
Job Portal
Goverment Job
Job News
Mahavitaran Actions
Government job vacancies

Related Stories

No stories found.