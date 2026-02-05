Mahavitaran Bharti 2026: महावितरण अभियंता व व्यवस्थापक भरती पुन्हा सुरू; अर्जासाठी ‘या’ वेबसाइटवर क्लिक करा

MSEDCL Recruitment 2026: महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड (महावितरण / MSEDCL) यांच्याकडून जाहिरात क्र 02/2025 व 03/2025 अंतर्गत विविध पदांच्या भरतीसाठी अर्ज प्रक्रिया राबिविण्यात येत आहे. या भरतीची जाहिराती दिनांक २७ जून २०२५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. सदर भरतीसाठी ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याची मुदत २० नोव्हेंबर २०२५ ते २२ डिसेंबर २०२५ अशी होती..या भरतीमध्ये अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता (वितरण व नागरी) तसेच उप कार्यकारी अभियंता (वितरण व नागरी) ही पदे भरली जाणार आहेत. तसेच वरिष्ठ व्यवस्थापक (वित्त व लेखा), व्यवस्थापक (वित्त व लेखा) आणि उप व्यवस्थापक (वित्त व लेखा) हे पदे देखील या भारतीत समावेश आहे..PMC Internship 2026: पुण्यातील तरुणांसाठी नवीन इंटर्नशिप प्रोग्रॅम! कुठे आणि कसा करायचा अर्ज? जाणून घ्या A to Z माहिती.विविध कारणांमुळे अनेक उमेदवार वेळेत आपले ऑनलाईन अर्ज सादर करू शकले नाहीत. अशा उमेदवारांना शेवटची संधी देण्याचा निर्णय महावितरणाने घेतला आहे. त्यानुसार, ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठीही लिंक कंपनीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर ०३ फेब्रुवारी २०२६ ते १८ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे..या भरती प्रक्रियेसाठी मूळ जाहिरातीत नमूद केलेली वयोमर्यादा, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव तसेच इतर अटी व शर्ती यामध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे उमेदवारांनी अर्ज करण्यापूर्वी मूळ जाहिरात काळजीपूर्वक वाचण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..Himanshu Gupta IAS: हिमांशु गुप्ता यांनी UPSC कशी क्रॅक केली? वाचा चहा विकण्यापासून ते IAS होण्याचा प्रवास.अधिक माहितीसाठी आणि ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी उमेदवारांनी महावितरणच्या अधिकृत संकेतस्थळा www.mahadiscom.in ला भेट द्यावी, असे कंपनीकडून कळविण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.