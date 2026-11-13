MPSC गट-क भरती; १६,७१७ पदांसाठी आजपासून भरता येणार अर्ज; आधी फॉर्म भरलेल्यांनाही मिळणार नव्या संवर्गांचा पर्याय

Mumbai: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२६ साठी आजपासून (१३ नोव्हेंबर) अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे. एकूण १६ हजार ७१७ पदांसाठी ही भरती होणार आहे. नव्याने अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांसह यापूर्वी अर्ज केलेल्यांनाही नव्या संवर्गांचे पसंतीक्रम नोंदवता येणार आहेत. यासाठी २७ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत आहे.....तर पुन्हा फॉर्म भरू नका!ज्या उमेदवारांनी यापूर्वीच अर्ज केला आहे, त्यांना पुन्हा अर्ज करण्याची गरज नाही. त्यांनी एसपीएससीच्या ऑनलाइन पोर्टलवरून आपली पात्रता तपासून पाहावी. त्यानंतर पात्र असलेल्या नव्या संवर्गांचे पर्याय निवडून अर्ज सबमिट करावा. या प्रक्रियेसाठी अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही. मात्र, एकदा निवडलेले पर्याय नंतर बदलता येणार नाहीत, असे एमपीएससीने म्हटले आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .Sonia Farande Success Story : वडिलांनी पाहिलेलं 'स्वप्न' लेकीनं केलं पूर्ण! MPSC परीक्षेत बाजी मारत आनेवाडीच्या सोनियाची सहायक नगर रचनाकारपदी निवड, संपूर्ण तालुक्याला अभिमान.नवीन उमेदवारांनी काय करावे?ज्यांनी अद्याप अर्ज केलेला नाही, त्यांनी पात्र संवर्ग निवडून अर्ज भरावा. अर्ज करण्याची अंतिम मुदत २७ नोव्हेंबर रोजी रात्री ११.५९ वाजेपर्यंत आहे. परीक्षा शुल्क ३० नोव्हेंबरपर्यंत ऑनलाइन भरता येणार आहे..Sonia Gandhi: सोनिया गांधी यांचे बहुचर्चित बेस्ट सेलर पुस्तक.परीक्षा २४ जानेवारीलासुरुवातीला जाहीर झालेल्या ५ हजार ७०७ पदांमध्ये आणखी ११ हजार १० पदांची भर पडली आहे. त्यामुळे एकूण पदसंख्या १६ हजार ७१७ झाली आहे. परीक्षा योजनेत २१ अतिरिक्त संवर्गांचा समावेश करण्यात आला आहे. कमाल वयोमर्यादेत एक वर्षाची सवलतही देण्यात आली आहे. गट-क संयुक्त पूर्व परीक्षा २४ जानेवारी २०२७ रोजी होणार आहे..एमपीएससीने सुरवातीला गट-क संयुक्त पूर्व परीक्षेसाठी ५ हजार ७०७ पदांची जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. त्यानंतर शासनाकडून प्राप्त झालेल्या मागणीनुसार भरतीमध्ये आणखी ११ हजार १० पदांची भर पडली. त्यामुळे एकूण पदसंख्या १६ हजार ७१७ झाली. या वाढीव पदांमुळे परीक्षा योजनेत २१ नव्या संवर्गांचाही समावेश करण्यात आला आहे..या बदलांमुळे आधी अर्ज केलेल्या उमेदवारांना नव्या पदांसाठी पुन्हा अर्ज करण्याची आवश्यकता नसली, तरी नव्याने समाविष्ट झालेल्या संवर्गांसाठी पात्रता तपासून पसंतीक्रम देणे महत्त्वाचे आहे.