पावस : कोकणच्या ऐतिहासिक वारशाची साक्ष देणाऱ्या वास्तू आजही गावागावांत दिमाखात उभ्या आहेत. रत्नागिरीतील मावळंगे गावात नेने सरदारांचा सुमारे २५० वर्षे जुना चौसोपी वाडा अशाच समृद्ध इतिहासाची जपणूक करत (Nene Sardar Wada Mavlange village history) आहे..गडकिल्ल्याप्रमाणे दगडी तटबंदी, अंबारीसह हत्ती आत येईल असा भव्य दिंडी दरवाजा, जमिनीखालील गुप्त चोरकप्पा आणि स्वातंत्र्यदिनाची नोंद असलेल्या जुन्या हस्तलिखित डायऱ्या, अशा वैशिष्ट्यांमुळे हा वाडा जुन्या कोकणच्या वैभवाची अनोखी ओळख ठरतो.रत्नागिरी तालुक्यातील मावळंगे गावात नेने सरदारांचा सुमारे २५० वर्षे जुना चौसोपी वाडा आजही इतिहासाची साक्ष देत दिमाखात उभा आहे. भक्कम दगडी तटबंदीमुळे गडकिल्ल्याचे स्वरूप लाभलेल्या या वाड्याची वास्तूरचना, सुरक्षेसाठी केलेल्या खास व्यवस्था आणि जुन्या दस्तऐवजांमधून उलगडणारा इतिहास पाहून आश्चर्य वाटते..वाड्याचा भव्य लाकडी दिंडी दरवाजा हे प्रमुख आकर्षण आहे. अंबारीसह हत्ती आत प्रवेश करू शकेल एवढा मोठा दरवाजा तत्कालीन वैभवाची कल्पना देतो. वाड्यातील जुना दगडी पाट आणि त्यातून वाहणारे पाणीही वास्तूचे वैशिष्ट्य आहे. वाड्याच्या माजघरात भिंतीत आणि जमिनीखाली लपवलेला सुमारे आठ ते नऊ फूट खोल चोरकप्पा आहे. त्याची रचना अशी करण्यात आली होती की, लहान मूलच आत जाऊन खजिना बाहेर काढू शकेल. संकटकाळात मौल्यवान वस्तू सुरक्षित ठेवण्यासाठी केलेली ही व्यवस्था तत्कालीन बुद्धिमत्ता आणि सुरक्षेची कल्पना अधोरेखित करते..Tulsi Vivah 2026 Date And Muhurat : तुळशीविवाह नेमका कधी करायचा? 21 की 24 नोव्हेंबर? पंचांगकर्ते मोहन दाते यांनी दूर केला संभ्रम, मुहूर्ताबाबत मोठी अपडेट समोर.डायरीत स्वातंत्र्य मिळाल्याची नोंदवाड्याच्या माळ्यावर जुन्या ट्रंकेत आजोबांनी जपून ठेवलेल्या १९२३ पासूनच्या हस्तलिखित डायऱ्या आजही उपलब्ध आहेत. या डायऱ्यांमध्ये १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाल्याची नोंद आहे. जुन्या काळातील नोंदी, ऐतिहासिक घडामोडी आणि आठवणींचा हा दस्तऐवजचा ठेवा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.