रत्नागिरीत 268 रेशन दुकाने अजूनही 'आउट ऑफ नेटवर्क' ; 'पॉस' मशिनची अडचण

रत्नागिरी : धान्याचा काळाबाजार आणि वितरण व्यवस्थेतील दोष दूर करण्यासाठी जिल्ह्यात पॉस (पॉईन्ट ऑफ सेल) मशिनद्वारे धान्य वितरण सुरू आहे. नुकतीच राज्य अन्न आयोगाने जिल्ह्याला भेट दिली. पाहणीमध्ये धान्य वितरण व्यवस्थेचे कौतुक झाले असले तरी अजूनही जिल्ह्यात २६८ रेशन दुकाने ‘आउट ऑफ नेटवर्क’ आहेत. त्यामुळे पॉस यंत्रणेद्वारे धान्यपुरवठा करण्यात अडथळे येत आहे. दरम्यान यंत्रणेमध्ये सुधारणा करून जिल्ह्यात प्राधान्य कुटुंबातील एकही व्यक्ती धान्यापासून वंचित राहता कामा नये, अशा सूचना आयोगाने जिल्हा पुरवठा विभागाला दिल्या आहेत. काही दिवसांपूर्वीच जिल्ह्याला राज्य अन्न आयोगाने भेट दिली. जिल्हा पुरवठा विभागाचा आढावा घेतल्यानंतर त्यांनी संगमेश्‍वर तालुक्‍याला भेट दिली. या भेटीमध्ये संगमेश्‍वर तालुक्‍यात अनेक ठिकणी नेटवर्क नसल्याने पॉस मशिनद्वारे धान्य वितरण करण्यात अडचणी येत असल्याचे निदर्शनास आले. जिल्ह्यात आता ९९ टक्के ऑनलाईन धान्य वितरण केले जाते. मात्र, जिल्ह्यात नेटवर्कचा महत्त्वाच्या प्रश्‍न आयोगाच्या निदर्शनास आला. जिल्ह्यातील २६८ ठिकाणे अजूनही ‘आउट ऑफ नेटवर्क’ आहेत. पुरवढा विभागाने याला पर्याय ठेवला आहे. हेही वाचा - रत्नदुर्ग किल्ला परिसरात तरुणीचा मृतदेह आढळल्याने खळबळ - रुट नॉमिनी म्हणून शासनाने नेमलेल्या काहींचा अंगठा दिल्यास, त्या भागातील ‘प्राधान्य कुटुंबाला’ धान्यपुरवठा केला जातो. मात्र, यातसुद्धा अनेक गरीब कुटुंबांना धान्यापासून वंचित राहावे लागते. या ठिकाणी नेटवर्क मिळावे, यासाठी बीएसएनएलला जिल्हा पुरवठा विभागामार्फत अनेक पत्रव्यवहार झाले आहेत, तरीही त्यामध्ये फारशी सुधारणा झालेली नाही. आयोगाने केलेल्या पाहणीत जिल्हा पुरवठा विभागाची वितरण व्यवस्था समाधानकारक असल्याचा शेरा मिळाला आहे. मात्र, नेटवर्क नसल्यामुळे प्राधान्य कुटुंब धान्यापासून वंचित राहाता कामा नये, अशा सूचनाही पुरवठा विभागाला दिल्या आहेत. ही ठिकाणे ‘आउट ऑफ नेटवर्क’ आउट ऑफ नेटवर्क असलेली ठिकाणे संगमेश्‍वर तालुक्‍यात ५७ ठिकाणे, राजापूर ४७, चिपळूण ४२, मंडणगड २०, दापोली ४६ आदींचा समावेश आहे. दृष्टिक्षेपात - राज्य अन्न आयोगाची जिल्ह्याला भेट

नेटवर्कची समस्या निदर्शनास

वितरण व्यवस्थेमध्ये काम समाधानकारक

प्राधान्य कुटुंब धान्यापासून वंचित राहू नये संपादन - स्नेहल कदम

