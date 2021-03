रत्नदुर्ग किल्ला परिसरात तरुणीचा मृतदेह आढळल्याने खळबळ

रत्नागिरी : रत्नदुर्ग किल्ल्याच्या पायथ्याशी खडकामध्ये एका तरुणीचा मृतदेह संशयास्पद स्थितीत आढळला. ही आत्महत्या आहे की, घातपात याचा तपास पोलिस करीत आहेत, मात्र अजून मृतदेहाची ओळख पटलेली नाही. शवविच्छेदनासाठी मृतदेह जिल्हा रुग्णालयात दाखल केला आहे. काल सकाळपासून रत्नदुर्ग किल्ल्यावर पर्यटकांची गर्दी होती. सायंकाळच्या सुमारास यातील काही पर्यटक विस्तीर्ण समुद्र आणि सूर्यास्ताचा आस्वाद घेण्यासाठी टेकडीवर गेले. त्यावेळी त्यांना समुद्रकिनाऱ्यावर खडकात मृतदेह असल्याचे दिसून आले. हा मृतदेह दिसताच त्यांनी त्याबाबतची माहिती परिसरातील ग्रामस्थांना दिली. त्यांनी तत्काळ पोलिसांना खबर दिली. काही क्षणातच पोलिस स्थानिकांच्या मदतीने मृतदेहापर्यंत पोहोचले. याप्रकरणी शहर पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. मृतदेहाविषयी...

मृत्यू झालेल्या तरुणीचे अंदाजे वय २० ते २२ वर्षे

तिची अद्याप ओळख पटलेली नाही

तिच्या कानात हेड फोन आहेत

तिच्या चेहऱ्यावर गंभीर दुखापती दिसून आल्या

गंभीर दुखापतीमुळे रक्तस्राव होऊन मृत्यू झाल्याचा अंदाज संपादन - स्नेहल कदम

Web Title: crime case in ratnagiri one women dead accident in see area