मालवणच्या समुद्रकिनारी एकाचवेळी ७५ डॉल्फिनचा कळप, ड्रोनने टिपले दुर्मिळ आणि विहंगम दृश्य; पाहा VIDEO

मालवणमधील किनाऱ्यावर रविवारी एकाचवेळी सुमारे ७५ डॉल्फिनचा कळप दिसल्याची नोंद झाली असून पर्यटकांसह स्थानिकांसाठी हे अत्यंत दुर्मीळ आणि रोमांचक दृश्य ठरले आहे. तारकर्ली-देवबाग समुद्रपट्ट्यात डॉल्फिनचे दर्शन नेहमी घडत असले, तरी एवढ्या मोठ्या संख्येने कळप एकत्र फिरताना प्रथमच स्पष्टपणे दिसून आल्याचे सांगितले जात आहे. सागरी जीव अभ्यासक विशाल भावे यांनी या कळपाचे विहंगम दृश्य ड्रोन कॅमेऱ्यात टिपले. .शांत लाटांमध्ये समांतर हालचाली करत अधूनमधून पाण्याबाहेर उड्या मारत पुढे सरकणाऱ्या डॉल्फिनमुळे समुद्रकिनारा काही काळ मंत्रमुग्ध झाला. स्थानिक मच्छीमार आणि बोटचालकांनीही या हालचालींची पुष्टी केली असून, समुद्रातील जैवविविधतेसाठी हा सकारात्मक संकेत मानला जात आहे..Pune : ९३३ कोटी भरा, नाहीतर पुण्याचं पाणी बंद करू; जलसंपदा विभागाचा महापालिकेला इशारा.विशाल भावे म्हणाले, 'या परिसरात आढळणाऱ्या इंडियन ओशन हम्पबॅक डॉल्फिन सहसा कळपाने फिरतात आणि किनाऱ्यालगत उथळ पाण्यात खाद्य शोधतात. पाण्याची हवामानातील स्थिरता, गुणवत्ता आणि मासळीची उपलब्धता या घटकांमुळे मोठे कळप एकत्र दिसू शकतात. सिंधुदुर्गसह रत्नागिरी सागरी परिक्षेत्र हा या प्रजातीसाठी महत्त्वाचा अधिवास मानला जातो.' पर्यटनाच्या दृष्टीनेही या घटनेला महत्त्व आहे..मालवण-तारकर्ली पट्टा आधीच स्कुबा डायव्हिंग, स्नॉर्कलिंग आणि डॉल्फिन सफारीसाठी प्रसिद्ध आहे. इतक्या मोठ्या कळपाच्या दर्शनामुळे पर्यटकांचे आकर्षण अधिक वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे; मात्र तज्ज्ञांनी बोटींचा वेग नियंत्रित ठेवणे, कळपापासून सुरक्षित अंतर राखणे आणि आवाज प्रदूषण टाळणे यांसारख्या तत्त्वांचे पालन करावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.