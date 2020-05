त्या 9 महिला बनल्या या कुटुंबांचा आधार....

खेड (रत्नागिरी) : खेड तालुक्यातील धामणी गावातील विधवा महिला व निराधार कुटुंबे लॉकडाऊनच्या काळात उपासमारीचा सामना करत होते. जवळपास 9 कुटुंबांवर उपासमारीचे संकट ओढावले असल्याची माहिती खेड येथील मनिवाईज सेंटर अर्थात आर्थिक साक्षरता करणाऱ्या कार्यालयाला मिळाली. या कार्यालयाच्या प्रमुख रोहिणी अवघडे यांनी खेड काँग्रेसच्या महिला शहराध्यक्ष दानिषता नाडकर यांना याबाबत माहिती दिली व या निराधार कुटुंबांना मदत करण्यासाठी विनंती केली. त्यानुसार दानिषता नाडकर यांनी मुस्लिम समाजातील काही महिलांना याबाबत माहिती दिली व प्रत्येकीने आपल्या घरखर्चातून बचत केलेल्या रक्कमेतून तब्बल 9 कुटुंबांना जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप केले. शनिवारी सकाळी धामणी ग्रामपंचायत येथे ग्रामसेवक आंबडसकर यांच्या उपस्थितीत दानिषता नाडकर व त्यांच्या सहकारी मुस्लिम भगिनींनी 9 कुटुंबांना जीवनावश्यक वस्तूंच्या किटचे वाटप केले. यावेळी पत्रकार जितेश कोळी, राहुल प्रभू हे उपस्थित होते. हेही वाचा- भरधाव मोटार दुकानात घुसली आणि... - खेड मधील मुस्लिम महिलांनी राबवलेला हा उपक्रम आजच्या लॉकडाऊनच्या काळात सर्वाना प्रोत्साहन देणारा ठरत आहे. बचतीच्या पैशांमधून गोरगरिबांना मदत करून या महिलांनी एक नवा आदर्श निर्माण केला आहे. यास्मिन पोत्रिक, मालिका नाडकर या महिलांसह मुस्लिम समाजातील अनेक महिलांनी दानिषता नाडकर यांच्या उपक्रमात सहभागी होऊन सामाजिक कार्यात सहभाग नोंदवला आहे.

Web Title: The 9 women gave a helping hand out of household expenses