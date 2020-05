भरधाव मोटार दुकानात घुसली आणि...

कोल्हापूर ः चालकाचा ताबा सुटल्याने भरधाव मोटार थेट बंद असलेल्या सायकल दुकानात घुसली. यात दुकानाचे व मोटारीचे नुकसान झाले. टाकाळा चौकात सायंकाळी ही घटना घडली. सुदैवाने कोणालाही दुखापत झाली नाही. घटनास्थळी बघ्यांची मोठी गर्दी जमली होती. टाकाळा चौकात प्रीतेश दोशी यांचे दोशी सायकल ऍन्ड टॉईज (ट्रॅक ड्रायल सायकल ऍन्ड मोअर) सायकलचे दुकान आहे. संचारबंदीमुळे दुकान बंद आहे. सायंकाळी पाचच्या सुमारास माळी कॉलनीकडून आलिशान मोटार येत होती. अचानक चालकाचा वाहनावरील ताबा सुटला. तशी ती मोटार चौकाच्या डाव्या बाजूला असणाऱ्या कॉम्प्लेक्‍समधील दोशी यांच्या दुकानात घुसली. हे दुकान उंचावर असल्याने त्याच्या पायऱ्या व शटर तोडून आत घुसली. त्यामुळे जोराचा आवाज झाला. तसे आसपासचे नागरिक जमा झाले. मोटारीचेही नुकसान होऊन आतील बलुन (फुगे) फुटले. त्यामुळे चालक बचावला. मात्र, अपघातात दुकानातील साहित्याचेही नुकसान झाले. घटनास्थळी शाहूपुरी पोलिस दाखल झाले. चौकशीत चालकाचे नाव सचिन पाटील असल्याचे पुढे आल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले. अनर्थ टळला...

टाकाळा चौक हा वर्दळीचा चौक आहे. येथे असंख्य वाहने व पादचाऱ्यांची ये-जा सुरू असते. मात्र, भरधाव मोटार चौकातून पुढे आली. त्यावेळी मात्र या चौकात कोणतेही वाहन अगर पादचारी नव्हता. त्यामुळे मोठा अनर्थ टळल्याची चर्चा परिसरात सुरू होती.

