Diwali Faral Online : दिवाळीत नको फराळ बनवण्याची झंजट, ऑनलाईन घरगुती फराळ मिळवा झटपट; घरगुती फराळ, इकोफ्रेंडली वस्तू व गिफ्टच्या विक्रीला वेग

Online Homemade Faral Boom Eases Diwali Rush : पालीत दिवाळीचा फराळ बनवण्यास वेळ नसलेल्यांसाठी फेसबुक आणि व्हॉट्सअॅपद्वारे घरपोच मोफत डिलिव्हरीचा पर्याय उपलब्ध, ज्यामुळे घरगुती फराळ विक्रीचा ऑनलाईन ट्रेंड वाढला.
Homemade Faral Goes Online with Free Home Delivery in Pali.

अमित गवळे - सकाळ वृत्तसेवा
पाली : दिवाळीत कामाची लगबग, वेळेचा अभाव आणि इतर कारणांमुळे अनेकांना घरी फराळ बनवणे शक्य होत नाही. अशा वेळी रेडिमेड फराळाला पसंती असते. परिणामी दिवाळीत घरगुती फराळ विक्री सुरु झाली आहे. मात्र हा घरगुती फराळ घरबसल्या मागवून घरपोच मोफत मिळाला तर दुधात साखरच ! ऑनलाईन तसेच फेसबुक व व्हाॅट्सअपद्वारे घरपोच घरगुती दिवाळी फराळ विक्रीस व आगाऊ बुकींगची सुरुवात झाली आहे. त्यामूळे नोकरदार महिलांसह अनेकांची दिवाळी अगदी सुकर होणार आहे.

