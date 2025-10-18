Diwali Faral Online : दिवाळीत नको फराळ बनवण्याची झंजट, ऑनलाईन घरगुती फराळ मिळवा झटपट; घरगुती फराळ, इकोफ्रेंडली वस्तू व गिफ्टच्या विक्रीला वेग

पाली : दिवाळीत कामाची लगबग, वेळेचा अभाव आणि इतर कारणांमुळे अनेकांना घरी फराळ बनवणे शक्य होत नाही. अशा वेळी रेडिमेड फराळाला पसंती असते. परिणामी दिवाळीत घरगुती फराळ विक्री सुरु झाली आहे. मात्र हा घरगुती फराळ घरबसल्या मागवून घरपोच मोफत मिळाला तर दुधात साखरच ! ऑनलाईन तसेच फेसबुक व व्हाॅट्सअपद्वारे घरपोच घरगुती दिवाळी फराळ विक्रीस व आगाऊ बुकींगची सुरुवात झाली आहे. त्यामूळे नोकरदार महिलांसह अनेकांची दिवाळी अगदी सुकर होणार आहे. .ऑनलाईन फराळ खरेदी व विक्रीचा ट्रेंड वाढला आहे. याबरोबरच इको फ्रेंडली व हॅन्डमेड गिफ्टना पसंती मिळत आहे. स्थानिक विक्रेते व महिलांना यातून नवे दालन व रोजगाराच्या संधी उभ्या राहत आहेत.धकाधकीच्या जिवनात सण-उत्सवाची तयारी करण्यासाठी अनेकांना वेळ नसतो. त्यात दिवाळीच्या फराळाची तयारी करणे म्हणजे दिव्यच झाले आहे. कित्येक वेळा चांगल्या दर्जाचा व परवडणाऱ्या किंमतीत फराळ मिळावा यासाठी बाजारात अनेक दुकानाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागतात. परंतू ऑनलाईन मार्केटिंगने हि समस्या मार्गी लावली आहे. फेसबुकवरील विविध पेजच्या माध्यमातून तसेच व्हाॅट्सअपद्वारे घरगुती फराळ विक्रीसाठी जाहिरात व प्रसार होत आहे. त्यामुळे एका फोनवर, व्हाॅट्सअप मेसेज, एसएमएस किंवा इमेलवर घरपोच उत्तम प्रतीचा फराळ उपलब्ध होणार आहे. या खरेदीतून ग्राहकांना काही आकर्षक ऑफर देखिल मिळत आहेत. त्यामुळे ऑनलाईन फराळ विक्रि व खरेदी मोठ्या प्रमाणात होणार असून बुकिंगला प्रतिसाद ही चांगला मिळत आहे. इतर वस्तुंबरोबरच आता फराळाने देखिल ऑनलाईन मार्केटवर प्रभाव निर्माण केला असल्याचे दिसत आहे..फराळाची फॅमिली पॅक आणि गिफ्ट पॅकफराळाचे फॅमिली पॅक उपलब्ध आहेत. यामध्ये चिवडा, चकल्या, लाडू, करंजी, शंकरपाळी, अनारसे आदी फराळाच्या जिन्नसांबरोबर चक्क उटणे, आकाश कंदील, आयुर्वेदिक तेल, साबण, पणत्या, चिरोटे, कंदील, रांगोळी व रांगोळी पुस्तक सुद्धा मिळत आहे. तसेच फराळाचा फॅमिली पॅक बरोबर चाॅकलेट पॅक हि देखिल ऑफर आहेत. फराळाचा गिफ्ट पॅक सुद्धा अनेक ठिकाणी उपलब्ध आहे. छोटे स्टॉल व दुकानाबाहेर विक्रीसाठी देखील हे उपलब्ध आहेत.एक पाऊल महिला उद्योग उभारणीसाठी, गृहउदयोगाच्या सक्षमिकरणासाठीदिवाळी निमित्त काही संस्थानी ऑनलाईन घरपोच फराळाची सोय केली आहे. विषेश म्हणजे त्यांनी महिला बचत गट, गृहउद्योग सक्षमीकरण व महिलांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलेले आहे. त्यांच्या मार्फत तयार केलेल्या फराळाच्या दर्जेदार वस्तू सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ग्राहकांपर्यंत घरपोच पोहचवल्या जाणार आहेत..फेसबुक पेज व व्हाॅट्सअप गृप, स्थानिक विक्रेते आणि ग्राहकांना लाभवैयक्तीकपणे अगदी घरी तयार केलेल्या वस्तू तसेच छोट्या मोठ्या उद्योजकांच्या वस्तुंना मार्केट मिळावे यासाठी फेसबुकवर विविध पेज तयार करण्यात आले आहेत. युवा उदयोजक व उदयोजिका यांसारख्या फेसबुक पेजच्या माध्यमातून अनेक छोटो मोठे स्थानिक विक्रेते आपला माल विकत आहेत. तसेच अनेक ग्राहक देखिल या पेजला भेट देत आहेत. आपला माल किंवा वस्तू घरबसल्या खरेदी व विकण्यासाठी ऑनलाईन व सोशल मिडीया, व्हाट्सअप ग्रुप हे अतिशय प्रभावी माध्यम आणि साधन ठरत आहे. या माध्यमातून ग्राहकांनाही परवडणाऱ्या किंमतीमध्ये चांगल्या प्रतिच्या वस्तू अगदी मोफत घरपोच मिळत आहेत. तर विक्रेत्यांना जाहिरातीसाठी किंवा मार्केट मिळविण्यासाठी अधिक श्रम व पैसे मोजावे लागत नाहीत.मागील वर्षी सुद्धा ऑनलाईन घरगुती फराळ विक्रिला खुप चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. माझ्या सारख्या गृहिणीला सोशल मिडियामुळे जाहिरातीसाठी खर्च करावा लागत नाही. ऑनलाईन फराळ खरेदी करणारा ग्राहक अधिक वेळ न दवडता चटकण ऑर्डर देऊन खरेदी करतात. ग्राहकांनाही चांगल्या प्रतिचा व दर्जाचा माल उपलब्ध करुन देणार आहे. त्यामुळे ग्राहक देखील समाधानी होतात. शंकरपाळी, लाडू, करंजी फराळ साजूक तुपातील व इतर फराळ सनफ्लावर तेलात बनवले जातात. रायगड जिल्ह्यासह, ठाणे, मुंबई, पुणे आदी ठिकाणाहून ऑर्डर येतात.रेश्मा दुधाणे, संस्थापक, श्री स्वामी समर्थ डिलिशिअस दिवाळी स्नॅक.Dharashiv Crime : संतापजनक! धाराशिवच्या भूममध्ये अपंग अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक अत्याचार; शेतात नेऊन तिच्यावर जबरदस्तीने....दिवाळीसाठी खास इको फ्रेंडली व हॅन्डमेड गिफ्ट हॅम्पर्स तयार केले आहेत. कुंडीलिनी ब्रँड विकसित केला आहे. गुलाब व चकाकीची पणती (दिया) धातूची नक्षीकाम केलेली उरळी पणती, सोया वॅक्स मेणबत्ती आदी विक्रीसाठी आहेत. या वस्तू पर्यावरण पूरक असून घरातील वातावरण आरोग्यदायी करतात. तसेच दिवाळीत भेट देण्यासाठी इको हॅप्पी हॅम्पर, जार ऑफ हॅप्पीनेस सेट आदि आकर्षक वस्तू विक्रीसाठी आहेत. या सर्वांच्या ऑनलाईन बुकिंग व विक्रीला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. सर्वांनी दिवाळी पर्यावरणस्नेही साजरी करण्याकडे आमचा कल आहे.सुरभी मोरे, उद्योजिका, कुंडीलिनी गिफ्टिंग, पाली.मागील वर्षी आम्ही प्रायोगिक तत्वावर दिवाळीत गोउत्पादने व साबणांच्या नवीन व्यवसायाला सुरुवात केली होती. लोकांनी दिलेल्या प्रतिसादामुळे आम्ही पाणवठा नॅचरल हेल्थकेअर प्रायव्हेट लिमिटेड या नावाने कंपनी स्थापन करुन स्वतःचे ट्रेडमार्क इटीसी रजिस्टर करुन साबणांचे उत्पादन चालू केले आहे. यामध्ये 8 प्रकारचे साबण आहेत. तसेच अभिनेत्री ऐश्वर्या नारकर या ब्रँड ऍम्ब्यासिडर आहेत.गणराज जैन, पाणवठा नॅचरल हेल्थकेअर प्रायव्हेट लिमिटेड..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.