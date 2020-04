तब्बल 295 दिवसांनी येथे झाले तीर्थक्षेत्री गंगामाईचे आगमन ....

राजापूर (रत्नागिरी) : सध्या जगामध्ये कोरोना विषाणूने थैमान घातलेले असताना राज्यासह-राज्याबाहेरील लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या गंगामाईचे आज (ता.15) उन्हाळे तीर्थक्षेत्री सकाळी 6 वा. च्या सुमारास आगमन झाले. चौदा कुंडासह काशीकुंड आणि मूळ गंगा या ठिकाणी गंगामाई जोरदारपणे प्रवाहीत आहे. दर तीन वर्षांनी आगमन आणि तीन महिन्यांच्या वास्तव्यानंतर निर्गमन करणार्‍या गंगामाईच्या गतवर्षीच्या आगमनाला वर्षपूर्ती होण्यापूर्वी आणि निर्गमनानंतर तब्बल 295 दिवसांनी गंगामाईचे आगमन झाले. राज्याच्या कानाकोपर्‍यातील लाखो भक्तांचे श्रद्धास्थान असलेल्या गंगामाईचे 25 एप्रिल, 2019 मध्ये आगमन झाले होते. त्यानंतर साठ दिवसांचे वास्तव्य केल्यानंतर 24 जून, 2019 रोजी गंगामाईचे निर्गमन झाले होते. त्यानंतर तब्बल 295 दिवसांनी पुन्हा एकदा गंगामाईचे तीर्थक्षेत्री आगमन झाले आहे. उन्हाळे येथील काही ग्रामस्थांच्या सकाळी गंगामाईचे आगमन झाल्याचे निदर्शनास आले. आज सकाळी नेमके किती वाजता गंगामाईचे आगमन झाले याबाबत निश्‍चित माहिती नसली तरी, सकाळी 6 वा. च्या सुमारास गंगामाईचे आगमन झाल्याचा माहिती गंगा देवस्थानचे श्रीकांत घुगरे यांनी दिली. हेही वाचा- त्या सहा महिन्यांच्या बाळाची अशी घेतली जाणार काळजी..... गंगामाईचे आगमन झाल्यानंतर गंगामाई चांगली प्रवाहीत असून सर्व कुंडांमध्ये पाण्याचे प्रमाण चांगले आहे. गायमुखही सध्या प्रवाहीत आहे. गंगामाईच्या पाण्याने पवित्र स्नान करण्यासाठी राज्यासह राज्याबाहेरील भाविक मोठ्यासंख्येने गंगेच्या वास्तव्याच्या काळात या ठिकाणी येतात. पाताळातून अवचितपणे प्रगटणारी आणि अवचितपणे निर्गमित होणाऱ्या गंगा माईचे कोडे विण्यानालाही सुटलेले नाही. गंगामाईच्या वास्तव्याच्या काळात राज्यासह राज्याबाहेरील मोठ्या संख्येने भाविक पवित्र स्नान करण्यासाठी याठिकाणी येतात. मात्र, यावर्षी कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे लॉकडाऊन आणि संचारबंदी असल्याने भाविकांना गंगामाईच्या पवित्र पाण्याने स्नान करण्याची संधी हुकणार आहे. हेही वाचा-चक्क नदीत मेलेल्या कोंबड्या दिसल्या अन् गावात उडाली खळबळ... गंगेचे झालेले आगमन आणि तिच्या वास्तव्याचा काळ मार्च, 1985 (68 दिवस), जून, 1885(17 दिवस), डिसेंबर, 1886 (45 दिवस), ऑक्टोंबर, 1989(18 दिवस), डिसेंबर, 1890 (45 दिवस), ऑगस्ट, 1893 (16 दिवस), जुलै,1895 (18दिवस), जून, 1897 (22 दिवस), एप्रिल, 1899 (45 दिवस), मार्च, 1901 (45 दिवस), एप्रिल, 1902 (52दिवस), एप्रिल, 1905 (66 दिवस), सप्टेंबर, 1908 (51 दिवस), मार्च, 1910 (51 दिवस), मे, 1913 (36 दिवस), जून,1915 (29 दिवस), सप्टेंबर,1918 (53दिवस), त्यानंतर 18 वर्षाचा खंड, जुलै, 1936(12 दिवस), जून, 1938 (27 दिवस), एप्रिल, 1942 (45 दिवस), ऑक्टोंबर, 1945 (33 दिवस), मार्च, 1948 (39 दिवस), मार्च, 1950 (53 दिवस), जानेवारी, 1952 (27 दिवस), जुलै, 1955 (48 दिवस), 5 मे,1957 (41 दिवस), 8 मार्च,1960(61 दिवस), 23 जानेवारी, 1963 (48 दिवस), 7 मार्च, 1965 (50 दिवस), 8 मार्च, 1967 (71 दिवस), 2 मार्च,1970 (72 दिवस), 2 जानेवारी, 1973 (59 दिवस) 28 डिसेंबर,1974 (64 दिवस), 22 फेब्रुवारी,1977 (83 दिवस), 30 डिसेंबर,1979(68 दिवस), 4 जून,1981(18 दिवस), 5 जून,1983(21 दिवस), 4 मे,1985(45 दिवस), 17 मार्च, 1987(69 दिवस), 3 एप्रिल,1990(59 दिवस), 30मार्च, 1993(75 दिवस), 10 जून,1995 (61 दिवस), 25 एप्रिल,1998(62 दिवस), 26 जानेवारी, 2001 (98 दिवस), 9 एप्रिल, 2003 (29 दिवस), 20 डिसेंबर,2004(63 दिवस), 13 मे,2007 (70 दिवस), 28 मे, 2009 (70 दिवस), 10 फेब्रुवारी, 2011 (116 दिवस), 11 एप्रिल, 2012, 23 जून, 2013, 23 जुलै,2014, 27 जुलै, 2015, 31 ऑगस्ट, 016, 7 मे, 017, 6 डिसेंबर, 017, 7 जुलै, 018, 25 एप्रिल, 2019 (60 दिवस)

