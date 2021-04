मुंबई-गोवा हायवेवर झालेल्या अपघातात वृद्ध महिला जागीच ठार

खेड (रत्नागिरी) : मुंबई-गोवा महामार्गावरील कळंबणीनजीक मोटार रस्त्याशेजारील रेलिंगवर आदळून झालेल्या अपघातात वृद्ध महिला ठार झाली, तर अन्य चार जण जखमी झाले. हा अपघात सकाळी साडेसहाच्या सुमारास झाला. वाहतूक पोलिस शाखेचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक बोडकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार मुंबई-वरळी-कोळीवाडा येथे राहणारे राघू गणपत पेडणेकर हे मोटार घेऊन मुंबईहून सावर्डेला यायला निघाले होते. सकाळी साडेसहाच्या सुमारास त्याची मोटार कळंबणीनजीक आली असता, चालक पेडणेकर यांचा गाडीवरील ताबा सुटला आणि गाडी रस्त्याच्या कडेला बसवलेल्या लोखंडी रेलिंगवर आदळली. ही धडक इतकी जोरदार होती की, लोखंडी रेलिंग तुटून मोटारीत घुसली. या अपघातात कारमधील प्रफुल्ल राजाराम मोरे (वय ४८), रोहित सुरेश वडवरकर (३८), प्रकाश जयराम सावंत (६९), परिचय प्रकाश सावंत (३२, सर्व रा. मुंबई) हे जखमी झाले, तर योनीबाई कृष्णा सावंत (८०) यांचा मृत्यू झाला. दरम्यान, खेड पोलिसांनी अपघाताची नोंद केली असून या प्रकरणी अधिक तपास सुरू आहे. हेही वाचा - कासवाची 242 पिल्ले समुद्राच्या कुशीत; राजापूरकरांसाठी अनोखे दृश्‍य तत्काळ रुग्णालयात केले दाखल अपघाताची खबर मिळताच वाहतूक शाखेचे पोलिस कर्मचारी तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. मदत ग्रुपचे प्रसाद गांधी आणि त्यांचे सहकारीही घटनास्थळी पोचले. अपघातात जखमी झालेल्या प्रवाशांना तत्काळ रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, उपचारादरम्यान योनीबाई सावंत यांचा मृत्यू झाला.

