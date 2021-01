ट्रकसोबत दुचाकी गेली फरफटत ; भीषण अपघातात एकजण जागीच ठार

रत्नागिरी : मुंबई-गोवा महामार्गावरील हातखंबा गावात बुधवारी रात्री झालेल्या ट्रक आणि दुचाकीच्या भीषण अपघातात स्वाराचा मृत्यू झाला. राजेश महादेव धुमक (वय ३४, रा. झरेवाडी-रत्नागिरी) असे मृत स्वाराचे नाव आहे. ही घटना बुधवारी (ता. २७) घडली. मिळालेल्या माहितीनुसार, राजेश धुमक व त्याची पत्नी ऋतुजा राजेश धुमक (वय ३०) व मुलगा साईश धुमक (वय ४) हे मुलाला दवाखान्यात उपचार करण्यासाठी रत्नागिरीत आले होते. हातखंबा गावातील बस स्थानकाजवळ एक आरामबस उभी असताना मागून उतारावरून रत्नागिरीच्या दिशेने भरधाव वेगाने आलेल्या ट्रकने दुचाकीस्वाराला उडवले. हा अपघात एवढा भीषण होता की, ट्रकच्या धडकेत दुचाकीवरील तिघेही फेकले गेले तर दुचाकी ट्रकसोबत सुमारे दोनशे मीटर फरपटत गेली होती. या अपघातात दुचाकीस्वार राजेश धुमक यांचा जागीच मृत्यू झाला. पत्नी व मुलगा गंभीर जखमी झाले. हेही वाचा - खेड नगराध्यक्षांवर ११ घोटाळ्यांचे आरोप ; कोट्यावधी रुपयांचा गैरव्यवहार - हातखंबा गावातील समाजिक कार्यकर्ते मुन्ना देसाई व तरुणांनी मदतकार्य केले. जखमींना जगद्‌गुरु नरेंद्रचार्य महाराज मोफत रुग्णवाहिकेतून जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले होते. त्यानंतर दोघांनाही पुढील उपचारासाठी कोल्हापूर येथे हलविण्यात येत असताना पाली ते नाणीज दरम्यान प्रवासात मुलगा साईश धुमक यांचा मृत्यू झाला. अपघाताची नोंद ग्रामीण पोलिस ठाण्यात करण्यात आली होता. संशयित ट्रकचालकावर गुन्हा दाखल करून अटक केली. संपादन - स्नेहल कदम

