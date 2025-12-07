Accidental Gunshot Incident : धक्कादायक! शिकारीसाठी बंदूक रोखली झुडूप हालताच गोळी झाडली अन्, पुढे मित्र होता... नेमकं काय घडलं?

Accidental Gunshot Incident Kokan : सहकाऱ्यासोबत शिकारीसाठी गेलेल्या वेर्ले येथील सचिन सुभाष मर्गज (वय २८) या तरुणाचा शिकारीच्या उद्देशाने झाडलेली गोळी लागून दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना शुक्रवारी (ता. ५) घडली होती. याप्रकरणी मृत तरुणाच्या वडिलांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून सावंतवाडी पोलिसांनी सीप्रियन ॲन्थॉनी डान्टस (वय ३५, रा. कोलगाव) याच्यावर गुन्हा दाखल करत त्याला अटक केली. त्याने गुन्ह्याची कबुली दिल्यानंतर त्याला आज न्यायालयात हजर केले असता ९ डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली..या घटनेत वापरलेली बंदूक, घटनास्थळावरील छरे पोलिसांनी जप्त केले आहेत. शिकारीसाठी वापरलेली दुचाकीही ताब्यात घेण्यात येणार असल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक अमोल चव्हाण यांनी दिली. याबाबत अधिक माहिती अशी की, सचिन मर्गज आणि सीप्रियन डान्टस हे दोघे शुक्रवारी सकाळी दुचाकीवरून ओवळीये येथे शिकारीसाठी गेले होते..सीप्रियन हा बंदूक घेऊन शिकारीच्या उद्देशाने उभा होता, तर सचिन जंगलात आवाज देण्यासाठी (हाकारा) गेला होता. त्याचवेळी समोरच्या झुडपामध्ये काहीशी हालचाल दिसल्याने सीप्रियनने त्या दिशेने गोळी झाडली. यावेळी सचिनची किंचाळी ऐकू आली. सीप्रियनने धाव घेतली असता सचिन हा रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळलेला दिसला. त्याच्या तोंडावर व छातीत गोळ्यांचे छरे घुसले होते..Kolhapur Crime : इचलकरंजीच्या तरूणाचे अपहरण करून निर्घृण खून; कर्नाटक -महाराष्ट्र सीमेवरील ओढ्यात फेकला मृतदेह, खुनाचं कारण काय?.अतिरक्तस्रावामुळे त्याचा मृत्यू झाला. ही घटना सकाळी साडेनऊ ते अकराच्या सुमारास घडली होती. या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर मृत सचिनचे वडील सुभाष मर्गज यांनी सावंतवाडी पोलिस ठाण्यात याबाबतची फिर्याद दिली. त्यानुसार सीप्रियन विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. आज त्याला न्यायालयात हजर केले असता ९ डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली. पोलिस निरीक्षक चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली घटनेचा अधिक तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.