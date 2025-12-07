कोकण

Accidental Gunshot Incident : धक्कादायक! शिकारीसाठी बंदूक रोखली झुडूप हालताच गोळी झाडली अन्, पुढे मित्र होता... नेमकं काय घडलं?

Friend Killed Mistaken Identity : शिकारीसाठी बंदूक रोखली, झुडूप हालताच गोळी झाडली आणि पुढे मित्र निघाला या धक्कादायक अपघातात एका तरुणाचा मृत्यू. कुठे आणि कसा घडला प्रकार? तपशील जाणून घ्या.
Accidental Gunshot Incident Kokan : सहकाऱ्यासोबत शिकारीसाठी गेलेल्या वेर्ले येथील सचिन सुभाष मर्गज (वय २८) या तरुणाचा शिकारीच्या उद्देशाने झाडलेली गोळी लागून दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना शुक्रवारी (ता. ५) घडली होती. याप्रकरणी मृत तरुणाच्या वडिलांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून सावंतवाडी पोलिसांनी सीप्रियन ॲन्थॉनी डान्टस (वय ३५, रा. कोलगाव) याच्यावर गुन्हा दाखल करत त्याला अटक केली. त्याने गुन्ह्याची कबुली दिल्यानंतर त्याला आज न्यायालयात हजर केले असता ९ डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली.

