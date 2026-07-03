Golf Course Project Cancelled : स्थानिकांच्या विरोधापुढं झुकलं सरकार! आडाळी एमआयडीसीमधील 'तो' वादग्रस्त प्रकल्प रद्द; उदय सामंतांचा मोठा निर्णय

दोडामार्ग/मुंबई : स्थानिकांचा कडाडून विरोध असलेल्या आडाळी एमआयडीसीमधील प्रस्तावित गोल्फ कोर्स प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय आज उच्चस्तरीय बैठकीत घेण्यात (Adali MIDC land allotment latest news) आला. भूखंड वितरण प्रक्रियेवरील स्थगिती उठवण्याचा आदेशही उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी यावेळी दिला..एमआयडीसीमधील भूखंड वाटप, प्रलंबित उद्योग सुरू करणे आणि इतर समस्यांसाठी आमदार दीपक केसरकर यांच्या मागणीवरून विधान भवनात ही बैठक झाली. सामंत अध्यक्षस्थानी होते. या एमआयडीसीमध्ये उद्योजकांना भूखंडांचा ताबा देणे, करार करणे आणि बांधकाम परवानगी देणे यावरील स्थगिती उठवण्याचा निर्णय झाला..Gagangad Fort : स्वामी गगनगिरी महाराजांची तपोभूमी अन् शिवरायांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेला 'गगनगड' ठरला राज्य संरक्षित स्मारक; शासनाचा मोठा निर्णय.नवीन इच्छुक उद्योजकांसाठी भूखंड उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढील दोन आठवड्यांत ऑनलाईन प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. नवोदित उद्योजकांनी यात सहभागी व्हावे, असे आवाहनही करण्यात आले. परिसरातील प्रस्तावित गोल्फ कोर्स प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णयही झाला. या भागात औद्योगिक गुंतवणूक वाढावी आणि मोठे उद्योजक आकर्षित व्हावेत, यासाठी येत्या ऑगस्टमध्ये गोवा येथे एका विशेष गुंतवणूक परिषदेचे घेण्याचे निश्चित करण्यात आले..Ladki Bahin Yojana Update : लाडक्या बहिणींनो लक्ष द्या! तुमच्या बँक खात्यात 1500 ऐवजी जमा होणार 3,000 रुपये? पण 'या' 80 लाख महिलांना बसू शकतो फटका!.कृती समितीच्या संघर्षाला यशगोल्फ कोर्स प्रकल्प रद्द होण्यासाठी तसेच एमआयडीसीला चालना मिळावी म्हणून सुरू असलेल्या संघर्षाला यश आले असून, लोकप्रतिनिधींच्या सकारात्मक निर्णयामुळे आडाळी औद्योगिक विकासाला चालना मिळाली, अशा शब्दांत आडाळी एमआयडीसी कृती समितीने स्वागत केले. नवीन उद्योग आणण्यासाठी समिती प्रयत्नशील राहील, असा विश्वास सरपंच पराग गांवकर, सचिव प्रवीण गावकर यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.