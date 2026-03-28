Kokan Village : डिजिटल गावाची वाटचाल; आडाळी-फोंडीये ग्रामपंचायतीचे मोबाईल ॲप लॉन्च

दोडामार्ग : आडाळी-फोंडीये ग्रामपंचायतीने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत कारभार पारदर्शक करण्याबरोबरच लोकाभिमुखतेचा मार्ग प्रशस्त केला आहे. त्यांनी ग्रामपंचायतीसाठीचे स्वतःचे 'स्मार्ट ग्रामपंचायत ॲप' विकसित करत लोकांशी संबंधित बहुसंख्य कामे ऑनलाईन केली आहेत. यात एका क्लिकवर १२ महत्त्वाच्या सेवा उपलब्ध होणार आहेत..ग्रामीण विकासाचा कणा असलेल्या ग्रामपंचायतीची कार्यक्षमता वाढवून ग्रामस्थांना जलद, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख सेवा देण्यासाठी आडाळी-फोंडीये ग्रामपंचायतीने एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. 'मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियाना' अंतर्गत या ग्रामपंचायतीने आपले स्वतःचे 'स्मार्ट ग्रामपंचायत ॲप'' विकसित केले असून, असा उपक्रम राबवणारी ही राज्यातील पथदर्शी ग्रामपंचायत ठरणार आहे..या डिजिटल ॲपच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतीच्या दैनंदिन कामकाजातील १२ प्रमुख घटकांना डिजिटल स्वरूप देण्यात आले आहे. आता ग्रामस्थांना घरपट्टी, पाणीपट्टी भरणे, विविध प्रकारचे दाखले मिळवणे, शासकीय योजनांची माहिती घेणे, तक्रारी व सूचना नोंदवणे आणि गावात सुरू असलेल्या विकासकामांचे 'ट्रॅकिंग' करणे या सर्व गोष्टी जगाच्या पाठीवर कोठूनही करता येणार आहेत. .या उपक्रमाबाबत माहिती देताना सरपंच पराग गावकर म्हणाले की, 'प्रशासकीय कामकाजातील अडचणी दूर करून ग्रामस्थांना जलद सेवा मिळावी, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. निवडणुकीच्या वेळी दिसणारा उत्साह प्रत्यक्ष कारभारातही टिकावा, यासाठी हे ॲप पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेची कसोटी घेणारे ठरेल. .यामुळे ग्रामपंचायत कारभारात कमालीची पारदर्शकता येईल.' या ॲपचे लोकार्पण लवकरच होणार असून, डिजिटल तंत्रज्ञानाचा हा वापर महाराष्ट्रातील इतर ग्रामपंचायतींसाठी नक्कीच प्रेरणादायी ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.