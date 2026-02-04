Mumbai-Pune Traffic Jam : मुंबई-पुणे एक्सप्रेस-वे बंद; आडोशी बोगद्याजवळ गॅस टँकर उलटल्याने वाहतूक कोंडी

पाली : मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर आडोशी बोगद्याजवळ गॅस टँकर उलटल्याने झालेल्या अपघाताचे पडसाद थेट पाली शहरात व मुंबई गोवा महामार्ग आणि पाली खोपोली राज्यमार्गांवर उमटले आहेत. एक्सप्रेस-वे वरील वाहतूक सुरक्षेच्या कारणास्तव बंद करून ती ताम्हिणी घाटाकडून वळवण्यात आल्याने, बुधवारी (ता. ४) पाली शहराला वाहतूक कोंडीचा मोठा विळखा बसला आहे..आडोशी बोगद्याजवळ प्रोपलेन गॅस वाहून नेणारा टँकर उलटला. यातून गॅस गळती सुरू झाल्याने खबरदारीचा उपाय म्हणून येथील वाहतूक पूर्णतः थांबवण्यात आली आहे. बोरघाट पोलीस आणि अग्निशमन दल गळती रोखण्यासाठी प्रयत्न करत असतानाच, महामार्गावर हजारो वाहने अडकून पडली आहेत. द्रुतगती मार्ग बंद झाल्याने पुण्याहून मुंबईकडे जाणारी सर्व वाहने आळेफाटा माळशेज घाट मार्गे ठाणे मुंबई तसेच चांदणी चौक - ताम्हिणी घाट मार्गे रायगड जिल्ह्यातून वळविण्यात आली आहे. बरीच वाहने सोईसाठी व कमी अंतर असल्याने विळे - रवाळजे मार्गे पालीतून मुंबईकडे जात होती..मुंबई एक्सप्रेसवे वाहतूक ठप्पच, पर्यायी मार्ग वापरा; प्रवासाला ४-५ तास जास्त लागू शकतात, ट्राफिक पोलिसांचे आवाहन.प्रामुख्याने ही वाहने पाली खोपोली राज्य महामार्गावरून जुना मुंबई पुणे महामार्ग तसेच पाली वाकण मार्गे मुंबई गोवा महामार्गावरून मुंबईकडे जात होती. परिणामी या मार्गांवर आणि पाली शहरात अभूतपूर्व कोंडी झाली. बुधवारी दुपारपासून पालीतील मुख्य रस्ते वाहनांनी गच्च भरले होते. एकदम वाहने आली की रांगा लागत होत्या. याशिवाय रायगड जिल्ह्यातून पुण्याकडे जाणारे प्रवासी देखील ताम्हिणी घाटमार्गेच जात होते..याशिवाय रायगड जिल्ह्यातून पुण्याकडे जाणारे प्रवासी देखील ताम्हिणी घाटमार्गेच जात होते.गॅस गळतीमुळे मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो, त्यामुळे जोपर्यंत परिस्थिती पूर्णतः सुरक्षित होत नाही, तोपर्यंत एक्सप्रेस-वे उघडला जाणार नाही," असे महामार्ग पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. तोपर्यंत प्रवाशांना ताम्हिणी घाटाचा किंवा जुन्या मुंबई-पुणे महामार्गाचा आधार घ्यावा लागत होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.