कोकण

Mumbai-Pune Traffic Jam : मुंबई-पुणे एक्सप्रेस-वे बंद; आडोशी बोगद्याजवळ गॅस टँकर उलटल्याने वाहतूक कोंडी

Adoshi gas tanker accident Palai traffic jam : पालीत आडोशी बोगद्याजवळ गॅस टँकर उलटल्याने वाहतूक थांबली; मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, खोपोली मार्ग रद्द; ताम्हिणी घाटाद्वारे वाहतूक वळवली, शहरात प्रचंड कोंडी निर्माण.
Adoshi gas tanker accident Palai traffic jam

Adoshi gas tanker accident Palai traffic jam

esakal

अमित गवळे - सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पाली : मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर आडोशी बोगद्याजवळ गॅस टँकर उलटल्याने झालेल्या अपघाताचे पडसाद थेट पाली शहरात व मुंबई गोवा महामार्ग आणि पाली खोपोली राज्यमार्गांवर उमटले आहेत. एक्सप्रेस-वे वरील वाहतूक सुरक्षेच्या कारणास्तव बंद करून ती ताम्हिणी घाटाकडून वळवण्यात आल्याने, बुधवारी (ता. ४) पाली शहराला वाहतूक कोंडीचा मोठा विळखा बसला आहे.

Loading content, please wait...
police
Traffic
jam
traffice police

Related Stories

No stories found.