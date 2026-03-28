AI in Agriculture : शेतीत एआयची एंट्री; आंबा-काजू पिकांसाठी ४०० शेतकऱ्यांसह नवा प्रकल्प

सिंधुदुर्गनगरी : जिल्ह्यात आंबा आणि काजू पिकांसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. सुरुवातीला काजू व आंब्यासाठी प्रत्येकी २०,० अशा एकूण ४०० शेतकऱ्यांची निवड करून हा प्रकल्प सुरू केला जाईल. यात आंबा आणि काजू उत्पादकांचा समावेश असल्याची माहिती मत्स्य व्यवसाय व बंदरेमंत्री नीतेश राणे यांनी दिली..सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आंबा आणि काजू पिकांसंदर्भात ए.आय.च्या वापराबाबत मुंबईत 'एडीटी कृषी विज्ञान केंद्र, बारामती'चे नीलेश नलावडे यांनी सादरीकरण केले. यावेळी दापोली कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. संजय भावे, जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, संचालक (कृषी व नवोपक्रम) डॉ. भूषण गोसावी, विषयतज्ज्ञ (मृदा विज्ञान) डॉ. विवेक भोईटे, प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र (वेंगुर्ला) चे सहयोगी संशोधन संचालक डॉ. वैभव शिंदे, धोरणात्मक सल्लागार डॉ. संतोष देशमुख आणि शास्त्रज्ञ डॉ. संजनी साळुंखे उपस्थित होते..मंत्री राणे म्हणाले, 'या प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांचा मूलभूत डेटा, नाव, संपर्क क्रमांक आणि गाव आदी माहिती संकलित करून त्यांच्या शेतीचे डिजिटायझेशन करावे. पहिल्या ४०० शेतकऱ्यांमध्ये हा प्रकल्प यशस्वी झाल्यानंतर, मोठ्या प्रमाणात इतर शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढविण्यात येईल. एकदा हा प्रकल्प यशस्वी झाला की, इतर शेतकरीही स्वयंस्फूर्तीने या तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करतील.'.एडीटी कृषी विज्ञान केंद्राच्या तज्ज्ञांनी सांगितले की, प्रकल्प राबविताना आवश्यक ठिकाणी सेन्सर्स बसवून माती, झाडे आणि उत्पादनाच्या स्थितीचे परीक्षण केले जाईल. या प्रकल्पांतर्गत शेतकऱ्यांना केवळ प्रशिक्षणच नव्हे, तर कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाबाबत जागरूकताही निर्माण केली जाईल. यासाठी विभागनिहार गट तयार करून प्रत्यक्ष प्रशिक्षण सत्रे आयोजित केली जाणार आहेत. सुमारे १५० दिवसांचा हा पहिला टप्पा असून, २० ते २५ शेतकऱ्यांच्या गटांमध्ये काम केले जाईल..पारंपरिक पद्धतीत ४ ते ५ दिवस लागणारी फवारणी ड्रोनच्या सहाय्याने अवघ्या काही तासांत पूर्ण होऊ शकते, त्यामुळे रोग नियंत्रण जलद आणि प्रभावी होईल. तसेच यांत्रिकीकरण वाढविण्यावरही भर दिला जाणार आहे. ए. आय. आधारित 'प्रिडिक्टिव्ह मॉडेल'मुळे पिकांवरील रोगांचा अंदाज आधीच येईल, ज्यामुळे अनावश्यक कीटकनाशकांचा वापर आणि त्यांचा काळाबाजार रोखता येईल, असेही तज्ज्ञांनी नमूद केले..हवामान बदलाच्या माऱ्याची तीव्रता घटणारए. आय. तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे उत्पादन स्थितीचे तसेच माती, झाडे यांचे परीक्षण करणे सहज शक्य होणार आहे. जलदगतीने रोगनिदान करून वेळीच प्रतिबंधक उपाययोजना करणे शक्य होणार आहे. यामुळे हवामान बदलामुळे होणारे नुकसान कमी करण्यास या तंत्रज्ञानाची मदत होणार आहे. ग्रामीण भागातील दळणवळणासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाणारे साकव बांधण्यासाठी प्राप्त झालेला कोट्यवधींचा निधी खर्च करण्यात रत्नागिरी आणि चिपळूण जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाला अपयश आले आहे..प्रशासकीय दिरंगाई आणि नियोजनाच्या अभावामुळे रत्नागिरी तालुक्यातील ७० लाख आणि चिपळूण विभागातील १ कोटी ४४ लाख ७० हजार असा एकूण २ कोटी १५ लाख ७० हजार रुपयांचा निधी अखेर राज्य सरकारकडे परत गेला आहे. या उदासीनतेमुळे जिल्ह्यातील सुमारे ३०हून अधिक गावांमधील पुलांची कामे आता अधांतरी लटकली आहेत. जिल्ह्यातील २९ साकव इतक्या मोडकळीस आले आहेत की, त्यांची दुरुस्ती करणे आता अशक्य आहे. त्यांची पूर्णपणे पुनर्बांधणी करणे आवश्यक आहे. .यासाठी आठ कोटी ९२ लाख रुपयांच्या निधीची गरज आहे. यामध्ये लांजा तालुक्यात सर्वाधिक १७ साक्यांच्या पुनर्बांधणीसाठी पाच कोटी ९२ लाख रुपये अपेक्षित आहेत. संगमेश्वर (८), राजापूर (३) आणि रत्नागिरी (१) या तालुक्यांचाही यात समावेश आहे..दुरुस्तीसाठी ३८६ साकव प्रतीक्षेतजिल्ह्यातील ३८६ साकवांना तातडीने दुरुस्तीची गरज आहे. यासाठी २२ कोटी ३० लाख रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आत्ता आहे. संगमेश्वर तालुक्यात सर्वाधिक ११५ साकवांच्या दुरुस्तीसाठी १२.५९ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. त्या पाठोपाठ राजापूर (१०२), रत्नागिरी (९४) आणि लांजा (७५) या तालुक्यातील साकव दुरुस्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. प्रशासनाने या कामांना तातडीने गती द्यावी, अशी मागणी ग्रामीण जनतेतून होत आहे.