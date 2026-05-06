Alibag Beach Tar Balls : पर्यटकांच्या आवडत्या अलिबाग बीचवर डांबराचे थर; तेलगळती की जहाजांचा कचरा? 'टार बॉल्स'मुळे पर्यावरणावर गंभीर परिणाम

अलिबाग : पावसाळ्याची चाहूल लागली असतानाच समुद्रकिनाऱ्यावर चिंताजनक चित्र समोर आले (Tar Balls on Alibag Beach India) आहे. समुद्रातून वाहून आलेले लहान-लहान डांबराचे गोळे (टार बॉल्स) मोठ्या प्रमाणात किनाऱ्यावर साचत असून, यामुळे पर्यावरणावर गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. किनाऱ्यावर ठिकठिकाणी दिसणारे हे काळे डाग सागरी प्रदूषणाचे स्पष्ट संकेत देत आहेत..भरतीसोबत येणारे हे डांबराचे गोळे वाळूत पसरत असून, काही ठिकाणी त्यांचे थरही साचलेले दिसून येत आहेत. स्थानिकांनी सांगितले की, गेल्या काही दिवसांत या प्रकारात वाढ झाली असून, किनारपट्टीवर प्रदूषणाचा विळखा अधिक घट्ट होत चालला आहे..तज्ज्ञांच्या मते, टार बॉल्स साधारणपणे समुद्रातील तेलगळती, जहाजांमधून सोडलेले इंधन व कचरा, तसेच औद्योगिक सांडपाणी यामुळे तयार होतात. समुद्रातील तेल लाटांमुळे घट्ट होऊन लहान गोळ्यांमध्ये रूपांतरित होते आणि भरती-ओहोटीच्या प्रक्रियेमुळे हे गोळे किनाऱ्यावर येऊन साचतात..सागरी जीवसृष्टीवर परिणामप्रदूषणाचा थेट परिणाम सागरी जीवसृष्टीवर होत असून, मासे, खेकडे तसेच इतर समुद्री जीवांना धोका निर्माण होतो. तसेच मच्छिमारांच्या उपजीविकेवरही याचा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. किनाऱ्यावर फिरणाऱ्या पर्यटकांसाठीही हे डांबराचे गोळे त्रासदायक असून आरोग्याच्या तक्रारी निर्माण होत आहे..समुद्रातील तेलगळतीमुळे जाळ्यांना तेल चिकटून त्यांची क्षमता कमी होत आहे. त्यामुळे मासेमारी कठीण होऊन मच्छीमारांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. तसेच मासे, खेकडे, कासव आदी जलचरांचा श्वास गुदमरून मृत्यू होण्याचा धोका वाढला आहे.-प्रकाश सरपाटील, अध्यक्ष, जय भवानी मच्छीमार संस्था, मुरूड.