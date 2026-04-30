Hapus Mango Price Rise : हवामानामुळे 'फळांचा राजा' महागला; उत्पादनात 30 टक्क्यांनी घट, भावात 25 टक्क्यांची वाढ

अलिबाग (रायगड) : निसर्गाच्या लहरीपणाचा मोठा फटका यंदा जिल्ह्यातील हापूस आंबा उत्पादनाला बसला (hapus mango price increase 2026) आहे. जिल्ह्यात आंब्याचे उत्पादन तब्बल ३० टक्क्यांनी घटले असून, उत्पादनातील या तुटीमुळे बाजारपेठेत हापूसच्या भावात मोठी वाढ झाली आहे. यंदा किमतीत २५ टक्क्यांनी वाढ झाली असून, ग्राहकांना यंदा हापूससाठी जादा पैसे मोजावे लागत आहेत..हवामानातील सततचे बदल, अवेळी झालेला पाऊस आणि वाढत्या तापमानामुळे आंब्याच्या मोहोरावर व फळधारणेवर विपरीत परिणाम झाला. यामुळे झाडांना अपेक्षेप्रमाणे फळ न लागल्याने उत्पादनात मोठी घट झाल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. उत्पादनात घट झाल्यामुळे बाजारात हापूस आंब्याचा पुरवठा कमी झाला आहे..त्याचा थेट परिणाम किमतीवर दिसून येत असून, हापूसच्या भावात सुमारे २५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. सध्या बाजारात दर्जानुसार आंब्यांचे भाव लक्षणीयरीत्या वाढलेले आहेत. शेतकऱ्यांना कमी उत्पादनामुळे फटका बसला असला, तरी वाढलेल्या भावामुळे काही प्रमाणात दिलासा मिळत आहे..बदलत्या हवामानाचा फटका हापूस फळांना बसला. यावर्षी ३० टक्क्यांहून अधिक उत्पादनात घट झाली. मात्र, मागील वर्षाच्या तुलनेत सध्या आंब्याला चांगला भाव मिळत असून, सुमारे २५ टक्क्यांनी आंब्याच्या किमतीत वाढ झाली आहे.-डॉ. संदेश पाटील, आंबा बागायतदार..हापूस आंब्याचे भाव (दोन डझन पेटी)ग्रेड वजन (ग्रॅममध्ये) मागील वर्षाचे पेटी भाव (रु.) चालू हंगाम१ २७० ते ३०० १,३०० ते १,५०० १,५०० ते १,७००२ २४० ते २७० १००० ते १,१०० १,२०० ते १,४००३ २१० ते २४० ८०० ते ९०० १००० ते १,१००४ १८० ते २१० ६०० ते ६५० ८०० ते ८५०५ १५० ते १८० ४५० ते ५०० ६०० ते ७००