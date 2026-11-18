अलिबाग : घरात खेळताना अचानक फुगा घशात अडकल्याने दोनवर्षीय चिमुरड्याची प्रकृती खालावली. उपचारासाठी रुग्णालयात नेताना रुग्णवाहिका बेलवडे-अलिबाग मार्गावर वाहतूक कोंडीत अडकल्याने त्याचा मृत्यू झाल्याची घटना सोमवारी (ता. १६) घडली. या घटनेमुळे परिसरात संतापाची लाट उसळली आहे..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.बामणगाव येथील आरांश सुशील ठाकूरने दुपारी खेळताना अचानक फुगा गिळला. त्यामुळे प्रकृती बिघडल्याने कुटुंबीयांनी त्याला रुग्णवाहिकेतून अलिबाग जिल्हा सामान्य रुग्णालयात नेले; मात्र बेलकडे-अलिबाग मार्गावर रस्त्याचे काम सुरू असल्याने वाहतुकीचा वेग मंदावला. परिणामी, रुग्णवाहिकेलाही वाहतूक कोंडीतून मार्ग काढणे कठीण झाले. दुपारी सुमारे चारच्या सुमारास रुग्णवाहिका जिल्हा रुग्णालयात पोहोचली; आरांशचा मृत्यू झाला होता. .धक्कादायक बाब म्हणजे या घटनेनंतर कुटुंबीयांना चिमुकल्या आरांशचा मृतदेह घरी नेतानाही कोंडीत अडकावे लागले. त्यासाठी तब्बल दोन तासांहून अधिक वेळ लागल्याने ग्रामस्थांचा संताप अनावर झाला. संबंधित ठेकेदारांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...दिवाळीच्या सुट्टयासंपल्यानंतरच काम सुरू करावे, अशा सूचना ठेकेदाराला दिल्या होत्या; परंतु त्याआधीच काम सुरू केल्याने कोंडी झाली. वाहतूक सुरळीत सुरू ठेवण्यासाठी पोलिस कार्यरत आहेत. पर्यायी मार्गांनी वाहतूक वळवून कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.- सचिन पवार, पोलिस निरीक्षक, जिल्हा वाहतूक नियंत्रण कक्ष.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.