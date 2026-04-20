History of Hapus Mango : हापूस नक्की आला कुठून? 'अल्फान्झो' ते 'हापूस' प्रवासाचा रंजक इतिहास; तुम्हाला माहीत आहे का यामागचं सत्य?

why alphonso mango is famous in ratnagiri : हापूसचे वेगळेपण रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील हापूसची मार्केटमध्ये त्याच्या स्वतंत्र दर्जासाठी एक वेगळी ओळख आहे. ही ओळख अनेक वर्षांच्या चवीतून, येथील वातावरणातून आणि येथील बागायतदारांच्या मेहनतीतून निर्माण झाली आहे. मुळात हापूस हा कोकणासाठीही 'पाहुणाच' आहे. येथे गावोगावी रायवळ आंब्यांची झाडे शेकडो वर्षांपासून आहेत. .अर्थात, याला कधीच व्यावसायिक महत्त्व मिळाले नाही. या प्रत्येक झाडाच्या फळाची चव एकमेकांपासून वेगळी असते. कोकणात साधारणपणे पोर्तुगीजांच्या आगमनापाठोपाठ हापूसचा प्रवेश झाल्याचे मानले जाते. हापूसच्या आगमनाचे दोन सिद्धांत मांडले जातात. एकानुसार, 'अल्फान्झो' नावाच्या एका नाविकाने परदेशातून पहिल्यांदा गोव्यात हापूस आणला. हा हापूस ब्राझीलमधून आणल्याची शक्यता वर्तवली जाते. त्या काळातील परदेशी व्यापारी बोटीतून आलेल्या या आंब्याचे येथे रायवळच्या झाडावर कलम करण्यात आले आणि पुढे त्याचा प्रसार होत गेला..हा 'अल्फान्झो' पोर्तुगीज होता; त्याच्याच नावाने हापूसला ओळख मिळाली. दुसऱ्या एका थिअरीनुसार, पूर्वी भारतात चोखून खाता येणारे रसदार रायवळ आंबे असायचे. पोर्तुगीजांना कापून खाता येतील अशा आंब्यांची सवय होती. शिवाय येथील आंब्यात तंतूंचे (काथ्या) प्रमाण जास्त असायचे, जे पोर्तुगीजांना आवडत नसे. त्याकाळी पोर्तुगीजांना झाडावर कलम करण्याची कला अवगत होती. त्यांनी आपल्याला हव्या तशा आंब्याच्या फांद्या आणून त्याची कलमे तयार केली..गोवा आणि लगतच्या कोकणात त्याची लागवड झाली. येथील वातावरण या नव्या जातीला आणखी लज्जतदार करणारे ठरले. यामुळे अवीट गोडीचा, आकर्षक रंगरुपाचा हापूस तयार झाला. 'अल्फान्झो दी अल्बुकर्क' नावाचा पोर्तुगीजांचा एक प्रसिद्ध गव्हर्नर होता. त्याच्या सन्मानार्थ या आंब्याला 'अल्फान्झो' हे नाव दिले असावे आणि त्याचा अपभ्रंश होत 'हापूस' असे नामकरण प्रचलित झाल्याचेही सांगितले जाते. स्वतंत्र ओळख हापूस पहिल्यांदा गोव्यात आणला गेल्याचे मानले जात असले, तरी त्याचा खरा प्रसार कोकणातील रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यांमध्ये झाला..हापूसच्या आगमनाआधी येथे माणकूर, गोवा माणकूर, फर्नास, पायरी या आंब्यांची कलमे करण्याची पद्धत होती. ही कलमे पारंपरिक पद्धतीने झाडावरच केली जात असत. आजही कोकणातील गावोगावी ही जुनी आंबा कलमे लक्ष वेधून घेतात. हापूस कोकणात येताच वेगळेपणामुळे त्याने आपले स्वतंत्र स्थान निर्माण केले. हा आंबा सह्याद्रीच्या रांगांपेक्षा समुद्रकिनाऱ्याकडे चांगला होत असल्याचे अनुभवावरून समोर आले. यामुळे सिंधुदुर्गातील वेंगुर्ले, मालवण, देवगड तर रत्नागिरीतील राजापूर, लांजा, रत्नागिरी, दापोली, गुहागर या तालुक्यांमध्ये हापूसची लागवड वाढू लागली. त्यातही त्या-त्या ठिकाणच्या जमिनीचा पोत, वातावरण, वाऱ्याची दिशा, जमिनीचा उंच-सखलपणा आदी घटकांचा हापूसवर परिणाम होऊ लागला..यातून भागानुसार हापूसची चव आणि दर्जा बदलत गेला. सर्वसाधारणपणे 'देवगड हापूस' आणि 'रत्नागिरी हापूस' असे दोन पोटप्रकार रूढ झाले. रत्नागिरी जिल्ह्यातील तो 'रत्नागिरी हापूस' आणि सिंधुदुर्गातील तो 'देवगड हापूस' अशी सर्वसाधारण ओळख सांगितली जाते, पण त्यात पूर्णतः तथ्य नाही; कारण अगदी १५-२० किलोमीटरवरही हापूसची चव आणि रंगरूप बदलत जाते. देवगड हापूसचा 'कोअर एरिया' हा प्रामुख्याने देवगड-जामसंडे ते विजयदुर्गच्या पट्ट्यापर्यंत मानला जातो. समुद्राच्या किनाऱ्यापासून सुरू होणारे हे क्षेत्र आत १० ते १५ किलोमीटरपर्यंत असते. या भागात प्रामुख्याने कातळावर खड्डे खोदून त्यात माती भरून हापूसची लागवड होते..रत्नागिरीमध्ये हा विस्तार नाटे-राजापूरपासून सुरू होऊन बाणकोटपर्यंत पोहोचतो. अर्थात, या भागातही ठराविक अंतरावर ठराविक चव, असे कमी-जास्त प्रमाणात चित्र असते. प्रत्येक ठिकाणचा हापूस हा दर्जाबाबत त्या-त्या भागात श्रेष्ठच म्हणावा लागेल. हापूसची लोकमान्यता हापूसने आपल्या चवीमुळे ग्राहकांच्या मनात एक वेगळा 'ब्रँड' तयार केला. पूर्वी बागा मर्यादित होत्या, त्यामुळे बाजारपेठेत जाणाऱ्या फळांनाही मर्यादा होती. रत्नागिरी, देवगड अशा ठराविक ठिकाणी ठराविक बागायतदारच व्यावसायिक पद्धतीने आंबा लागवड करायचे. नव्वदच्या दशकानंतर फलोत्पादन योजनेमुळे आंबा क्षेत्र वाढले आणि त्यासोबतच बाजारपेठही विस्तारली. अर्थात, या बाजारपेठेचे केंद्र मुंबईतील वाशी मार्केट हेच राहिले..कोकणातील सगळा आंबा येथील दलालांकडे जायचा आणि तेथून त्याचे राज्यभरातील मार्केटमध्ये वितरण होत असे. कोरोनानंतर आंबा मार्केटिंगमध्ये क्रांतिकारी बदल झाले. कोरोना काळात अनेकांनी थेट विक्री केली. ही पद्धत किफायतशीर ठरल्याने आता अनेक बागायतदारांनी थेट विक्रीचा पर्याय स्वीकारला आहे. बरेच बागायतदार स्वतःची मार्केट यंत्रणा उभी करण्यात यशस्वी ठरले असले, तरी वाशी मार्केटचे महत्त्व आजही कायम आहे. कोकणात निसर्गाचा लहरीपणा नडला, हापूससह पायरी आणि गोवा मानकुरचा दर काय?.हापूसच्या लोकमान्यतेबरोबरच याचे बागायत क्षेत्रही कोकणाबाहेर विस्तारले. महाराष्ट्रातील उर्वरित भागाबरोबरच कर्नाटकमध्येही या आंब्याची लागवड सुरू झाली; मात्र तेथील वातावरणामुळे कोकणासारखी चव येईनाशी झाली. या आंब्याची 'देवगड हापूस' किंवा 'रत्नागिरी हापूस' म्हणून विक्री करत भेसळ करण्याचा नवा फंडा उदयाला आला. यात खऱ्या कोकणच्या हापूसची बदनामी होऊ लागली आहे..परराज्यातील फळाची भेसळसिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील हापूस यंदा १० ते २० टक्क्यांपर्यंतच बाजारपेठेपर्यंत पोहोचत आहे. असे असले तरी, बाजारात मात्र हापूसचा तुटवडा फारसा जाणवत नाही. ही सगळी जादू कोकणातील हापूसच्या नावावर राज्याबाहेरील हापूसची भेसळ वाढल्यामुळे दिसत आहे. तुलनेत कोकणातील बागायतदारांना उत्पादन कमी असूनही अपेक्षित चांगला दर मिळत नाही. ग्राहकाचीही एकप्रकारे फसवणूक होत आहे. बहुसंख्य ग्राहकांना देवगड किंवा रत्नागिरी हाप 